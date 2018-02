Sporting Cristal vs. Lanús chocan, este miércoles, por la primera fase de la Copa Sudamericana 2018. Los celestes debutarán frente a los granates, a partir de las 5:15 p.m. (hora peruana), en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

En su primera participación en Copa Sudamericana, los celestes tendrán al frente nada menos y nada más que al subcampeón de la Copa Libertadores 2017: Lanús. No será un partido fácil pero el equipo de Mario Salas está motivado tras sus dos victorias al hilo en el torneo peruano y espera continuar por el mismo camino.

Mario Salas, técnico de Sporting Cristal, no presentará mayores variantes en el once que presentó y que venció a Alianza Lima. Equipo que gana, no se cambia, reza un viejo adagio que el DT lo seguirá al pie de la letra.

Eso quedó confirmado en la última práctica que realizaron los celestes en cancha de Boca Juniors.

Sporting Cristal vs. Lanús: así van las apuestas

Casa de apuesta Lanús Empate Sporting Cristal Te apuesto 1,45 4,00 6,00 Betsson 1,51 3,65 6,00 Bet365 1,57 3,80 6,00 Inkabet 1,55 3,60 6,25 Bwin 1,44 4,00 6,50

La realidad de Lanús

La temporada pasada llegó a la final de la Copa Libertadores, pero este 2018 la historia es diferente para Lanús. El Granate sufrió varios cambios en su plantilla desde las finales disputadas ante el Gremio brasileño. El entrenador, Jorge Almirón, pasó al Atlético Nacional y el goleador de la Libertadores, José Sand, al Depotivo Cali.

Este año Lanús empató en el torneo doméstico ante Patronato y Belgrano, perdió ante Racing el último viernes por 1-3 y ganó solo un partido, ante River Plate. Una campaña irregular.

Sporting Cristal vs. Lanús: probables alineaciones.



Lanús: Esteban Andrada; Nicolás Pasquini, Gabriel Carrasco, Enzo Ortíz, Nicolás Thaller; Iván Marcone, Gastón Lodico, Román Martínez; Lautaro Acosta, Alejandro Silva y Germán Denis. DT. Ezequiel Carboni.



Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Jair Céspedes; Horacio Calcaterra, Jorge Cazulo, Josepmir Ballón; Gabriel Costa, Manuel Herrera y Fernando Pacheco. DT. Mario Salas.



Árbitro: Gery Vargas (Bolivia).

Estadio: Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

Hora: 5:15 p.m. (hora peruana)

