Sporting Cristal tuvo un duro tropiezo en el choque ante Peñarol por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2021. El conjunto aurinegro sacó petróleo de su visita al Estadio Nacional y venció 3-1 a los celestes. Un resultado que deja a los dirigidos por Roberto Mosquera al borde de la eliminación, aunque con optimismo de cara el partido de la próxima semana en Montevideo.

“Así como ellos han ganado nosotros también podemos ganar, el fútbol es muy cambiante, no hay nada escrito. Estamos dolidos pero no estamos con la moral baja. Lo difícil es a un equipo que te está ganando 2-0 crearle tres posibilidades de gol como las que tuvimos, no las metimos pero de repente las podemos meter allá. No vamos a bajar los brazos, tenemos que luchar hasta que tengamos posibilidades”, sostuvo el DT rimense en conferencia de prensa.

El popular ‘Mou’ señaló que el ‘Carbonero’ sacó a relucir su jerarquía, sobre todo después de ponerse adelante en el marcador con los goles de Agustín Álvarez y Facundo Torres.

“No pensábamos en dos desajustes atrás para tomar el primer gol, a pesar del golpe salimos y comenzamos a jugar a lo que estamos acostumbrados y tuvimos un segundo error y nos hacen el gol. Ahí se vio la jerarquía de ese equipo, cuando estaba 2-0 nos manejaron el partido, la pelota, los espacios, nos presionaron y no tuvimos respuesta, fuimos superados después de los dos goles”, afirmó.

El estratega no dejó pasar por alto que su equipo terminó con varios futbolistas juveniles formados en La Florida: Jesús Castillo, Jhilmar Lora, Joao Grimaldo y Percy Liza.

“Este equipo ha dejado en el camino a Corinthians, a River, a Sport Huancayo y a Nacional de Uruguay, estamos hablando de cosa seria. Me da orgullo el segundo tiempo porque mejoramos cuando jugamos con cuatro sub 20, nunca pensé en un torneo internacional alinear a cuatro sub 20. Da orgullo pero duele, no nos gusta perder pero tenía que ser así, luchando y pudiendo empatar”, explicó.

Con respecto al choque de vuelta el próximo 18 de agosto en el estadio Campeón del Siglo, Mosquera indicó que es posible la hazaña en tierras charrúas y que su equipo dejará todo en el campo de juego.

“Así como ellos han ganado nosotros también podemos ganar, el fútbol es muy cambiante, no hay nada escrito. Estamos dolidos pero no estamos con la moral baja. Lo difícil es a un equipo que te está ganando 2-0 crearle tres posibilidades de gol como las que tuvimos, no las metimos pero de repente las podemos meter allá. No vamos bajar los brazos, tenemos que luchar hasta que tengamos posibilidades”, zanjó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.