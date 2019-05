Sporting Cristal vs. Unión Española este martes en partido de vuelta por la Copa Sudamericana 2019

Sporting Cristal vs. Unión Española | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | LIVE HD | VÍA DIRECTV | se enfrentan este martes por la Copa Sudamericana 2019. El partido está programado para las 7.30 p.m. en Matute. Los celestes llegan con la ventaja de haber ganado por 3-0 el duelo e ida en Chile.

Pese a tener la llave casi definida, el técnico argentino Claudio Vivas no se confía y alineará a un Sporting Cristal totalmente ofensivo para sellar su pase a los octavos de final en el estadio Alejandro Villanueva, fortín de Alianza Lima.



Sporting Cristal alineará, ante Unión Española, al goleador argentino Christian Ortiz y el peruano Christofer Gonzáles como piezas fundamentales de su mediocampo. A estos se sumarán el defensa chileno Omar Melo y Jair Céspedes

Sporting Cristal llega para este partido tras encajar una derrota de local 3-2 con Melgar de Arequipa en el torneo Apertura. Unión Española llega con la moral al tope tras seguir tercero en las posiciones del campeonato local

"Dimos un paso importante, hicimos un gran partido, pero faltan 90 minutos. Habrá que jugarlos con la misma seriedad como lo hicimos en Santiago", dijo el DT de Sporting Cristal en la previa. "Unión Española viene descansado y la llave está abierta", añadió el entrenador.

El estratega de Unión Española, el chileno Fernando Díaz aseguró tras el partido anterior que no bajarán los brazos en la revancha ante Sporting Cristal y que irán a luchar a Lima. "Si el rival te pudo hacer tres goles, nosotros también podemos hacerlos", sostuvo.

Unión Española se encuentra en Lima desde el sábado por la noche y se ha ejercitado en el complejo deportivo Esther Grande de Bentín, donde habitualmente lo hace Alianza Lima.



El equipo, a diferencia de Sporting Cristal, llega descansado al partido, ya que aplazaron el encuentro que tenía el domingo contra el Unión Española para evitar jugar dos partidos en apenas 48 horas.

Sporting Cristal vs. Unión Española: partidos anteriores



► 25/05/19 Sporting Cristal 2 - 3 Melgar

► 21/05/19 Unión Española 0 - 3 Sporting Cristal

► 18/05/19 Carlos Mannucci 2 - 0 Sporting Cristal

► 13/05/19 Sporting Cristal 4 - 0 Universidad

► 09/05/19 Olimpia 0 - 1 Sporting Cristal



► 17/05/19 Unión La Calera 1 - 2 Unión Española

► 12/05/19 Unión Española 1 - 0 Universidad Concepción

► 04/05/19 Coquimbo Unido 2 - 0 Unión Española

► 28/04/19 Unión Española 0 - 2 Audax Italiano

Sporting Cristal vs. Unión Española: horarios del mundo



Perú: 7:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Sporting Cristal vs. Unión Española: posibles alineaciones



Sporting Cristal: P. Álvarez, J. Céspedes, O. Merlo, J. Madrid, G. Chávez, J. Cazulo, C. Ortiz, G. Távara, C. Gonzáles, C. Palacios y F. Pacheco.



Unión Española: S. Sánchez, M. Larenas, J. Aja, T. Galdames, F. Seymour, L. Pavez, Y. Mejía, R. González, M. Maureira, M. Dávila, M. Caballero.

Claudio Vivas en conferencia de prensa. (Prensa SC)

