Iba a ser un golazo: Martín Távara se quedó con las ganas de anotar el primero desde fuera de área [VIDEO]

¡Por poquito! Martín Távara estuvo en el lugar indicado a la hora precisa, pero no llegó a marcar. Y es que el volante celeste estuvo por poco de marcar un golazo, desde fuera del área, pero no llegó a concretarlo en el Sporting Cristal vs. Zulia FC , por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2019.

A los 41 minutos del partido, el volante rimense recibió un pase del el extremo derecho, pero en vez de entregar la pelota, al ver que se le acercaban los defensas de Zulia, optó por parar la pelota y lanzar un izquierdazo al arco venezolano. No obstante, el disparo no logró ingresar en el arco y se quedó con las ganas de marcar el primero para Sporting Cristal.

Martín Távara se quedó con las ganas de anotar el primer gol desde fuera de área. (Video: DirecTV Sports)

► Sporting Cristal vs. Zulia FC se enfrentan por los octavos de final de la Copa Sudamericana



Sporting Cristal llegó a este encuentro con todas sus figuras listas para llevarse el resultado. Claudio Vivas optó por reservar a su tridente ofensivo ante Alianza Lima, con el objetivo de tenerlos al 100% ante el cuadro venezolano. Además, dio tiempo a que Cristian Palacios se recupere de su lesión.



Este encuentro es decisivo para los rimenses, pues quieren repetir el marcador que hicieron ante Unión Española, para que en el duelo de vuelta, en Lima, cierren la llave con un resultado más holgado. El siguiente encuentro entre ambos equipos será el siguiente martes 30 de julio a las 5:15 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva.



► ¡Por poquito! Cristian Palacios estuvo cerca de marcar un golazo ante Zulia FC [VIDEO]



► Un poquito subido de peso: el sorprendente estado físico del arquero de Zulia FC [VIDEO]



► Como una alfombra: así luce el estadio minutos antes del duelo entre Sporting Cristal y Zulia FC [FOTO]



► Paolo Guerrero tras subcampeonato con Perú: "La Copa América me ayudó mucho" | VIDEO



► Sporting Cristal vs. Zulia: Eddie Fleischman defendió a celestes por poner suplentes ante Alianza | VIDEO