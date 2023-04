Hoy, Christian Cueva es la pieza más valiosa de Alianza Lima. No solo por su valor monetario, sino también por la gran trayectoria que tiene el futbolista a nivel internacional y de selección peruana. No obstante, el tiempo le ha jugado en contra y la falta de una pretemporada no le ha permitido -hasta el momento- mostrar su mejor versión con la blanquiazul, aún cuando el objetivo del club era tenerlo al 100% desde el arranque de la Copa Libertadores.

Si embargo, en Alianza confían en que pronto estará en óptimas condiciones. Por lo que prefieren no apurarlo para evitar una lesión mayor que lo pueda complicar. Christian solo debe mejorar su estado físico, el cual no le ha permitido sobrellevar los fuertes golpes que ha estado recibiendo en el torneo local. Además, sumar horas de fútbol, lo que le permitirá encontrar su mejor versión con la pelota.

Aún no está confirmado que jugará ante Cantolao este fin de semana en Matute, porque el objetivo es que pueda viajar a Paraguay para enfrentar a Libertad en Asunción. La razón por la que no estuvo ante Alianza Atlético en Piura es para evitar que el calor, que aumenta la fatiga y la carga muscular, le pueda producir algún tipo de lesión mayor.

Por lo pronto, en Matute se viene realizando un trabajo especial con Cueva, con exigencias cada vez mayores, con una carga gradual en la búsqueda de su mejor forma. Cuenta con todo el apoyo del comando técnico y el respaldo de sus compañeros, que ya incluso salieron a defenderlo tras los comentarios de Salomón Lerner, uno de los integrantes del Fondo Blanquiazul.

¿Tiene espacio Cueva en el once?

Christian Cueva, en su mejor versión, es un jugador que indudablemente le aportará mucho en la ofensiva y generación a Alianza Lima. Pero hasta que alcance ese buen nivel que todos le conocemos, el dueño del puesto parece ser el ‘Rifle’ Andrade, mediocampista que ha venido mostrando un buen desempeño en la posición, además de ser clave en varios de los goles que ha generado el cuadro íntimo en los últimos encuentros, que le han permitido posicionarse en el primer lugar de la Liga 1.

Por lo pronto, el rol de Cueva es secundario. Le toca ir sumando minutos de a pocos e ir ganándose el puesto con buenos rendimientos. Ya ante Paranaense, por Copa Libertadores, fue titular y le costó mucho. Su discreto rendimiento se evidenció aún más con el ingreso del ‘Rifle’, quien destacó y mejoró la propuesta ofensiva del cuadro íntimo en los minutos que estuvo. Por eso la lección está aprendida: el puesto hay que ganárselo.





