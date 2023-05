¡Lamentable! Hace unas horas, Universitario de Deportes perdió (1-0) con Goiás, por la cuarta fecha en la fase de grupos de la Copa Sudamericana (los cremas -por ahora- se ubican en el segundo lugar del grupo G, con siete unidades). Sin embargo, el análisis deportivo sobre el rendimiento del equipo de Jorge Fossati quedó de lado, luego de los preocupantes hechos que ocurrieron al término del compromiso en el estadio Hailé Pinheiro. ¿Qué pasó? La Policía de Brasil agredió al plantel merengue.

Según detalló Movistar Deportes, se suspendió la zona mixta que se iba a realizar, debido a que las autoridades del orden brasileñas lanzaron bombas lacrimógenas que afectaron a los integrantes de la delegación peruana (todo esto habría ocurrido tras una discusión entre los jugadores de ambas instituciones).

“Los jugadores no podían ingresar al camerino. Estaban tosiendo mucho y no se podía despejar a la gente en un lugar tan pequeño. No solo lo sufrieron los futbolistas, sino también el comando técnico y la prensa”, narró la periodista, Estefania Chau, desde Brasil.

A su vez, la reportera de Movistar Deportes, indicó: “Lo que me dicen desde la ‘U’ es que el jugador Julián Palacios los provocó al tirarles una pelota y botellas al ingreso del camerino, generando la trifulca. La Policía utilizó el gas pimienta en los ojos de los futbolistas. Hay jugadores con inflamación ocular”.

Universitario vs. Goiás: la crónica del partido

Más allá de que el duelo se iba a desarrollar en Brasil, una plaza difícil para cualquier equipo en un campeonato internacional, la expectativa que había alrededor de Universitario de Deportes era alta. ¿Los motivos? El equipo de Jorge Fossati estaba en lo más alto del grupo de la Copa Sudamericana y llegaban invictos; entonces, es probable que por todos esos antecedentes -y cómo se dio el desarrollo del cotejo en el Estadio de Hailé Pinheiro-, hoy más de uno en Ate esté con toda la impotencia.

Y es que solo faltaban algunos minutos, para que los cremas rescaten el punto; sin embargo, apareció Apodi, quien había reemplazado a Bruno dos Santos, y marcó el 1-0 definitivo para Goiás. ¿Cuál es el próximo reto para el cuadro de Jorge Fossati? Independiente de Santa Fe, en Colombia.





