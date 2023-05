Universitario vs. Goiás juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 4 en la fase de grupos de la Copa Sudamericana desde Brasil, país en el que los cremas intentarán dar el batacazo de la jornada para ir asegurando su pase a la siguiente ronda del certamen internacional.

Los merengues son líderes del grupo G, pero son conscientes de que los locales irán con todo con la consigna de arrebatarles el primer lugar, por lo que deberán mostrarse más que concentrados, si es que esperan que la misión encomendada por Jorge Fossati, se cumpla de una manera adecuada.

Universitario vs. Goiás está programado para este martes a las 5:00 de la tarde (hora peruana) y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por las señales de ESPN y Star Plus, canales que se emiten por DIRECTV y Movistar TV. Para ver los partidos vía DIRECTV Go y Movistar Play, deberás descargarte las aplicaciones de las empresas en mención.

Además de ello, Depor te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

Cabe resaltar que la última vez que Universitario vs. Goiás se enfrentaron por Copa Sudamericana, el compromiso brindó muchas emociones de principio a fin, dejando un empate 2-2 entre los dos elencos, resultado que ninguno buscará repetir en el Estadio de Hailé Pinheiro.

Ojo a un detalle, el cuadro crema llega a este encuentro con siete unidades en la tabla de posiciones, luego de obtener dos victorias y un empate en el certamen. El conjunto brasileño, por su parte, suma cinco puntos en el torneo, luego de alcanzar un triunfo y dos igualdades en lo que va de la competencia.

Universitario vs. Goiás: ¿a qué hora es el partido?

Perú: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Colombia: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Chile: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Brasil: 7:00 p.m.

Universitario vs. Goiás: así llegan los cremas

19.05.23 | Universitario 4-0 César Vallejo

14.05.23 | Alianza Atl. 3-1 Universitario

04.05.23 | Universitario 2-0 Ind. Santa Fe

29.04.23 | Sport Boys 0-3 Universitario

24.04.23 | Universitario 2-0 Sporting Cristal

Universitario vs. Goiás: así llegan los brasileños

20.05.23 | Bahia 1-1 Goiás

17.05.23 | Paysandu 0-2 Goiás

14.05.23 | Goiás 2-1 Botafogo

10.05.23 | Flamengo 2-0 Goiás

07.05.23 | Goiás 0-5 Palmeiras

Universitario vs. Goiás: ¿dónde se juega el partido?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.