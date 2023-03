Fueron más de 40 mil almas las que vibraron con la victoria (2-0) de Universitario de Deportes sobre Cienciano del Cusco, en el partido que le permitió a los de Jorge Fossati alcanzar su cupo en la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Sudamericana, permitiendo un importante ingreso a las arcas del club por la taquilla generada.

Esto último, se sumará al premio en efectivo que CONMEBOL le brindará a los cremas por meterse entre los 32 equipos participantes de la fase final del certamen internacional, el mismo que constará de 900 mil dólares para la escuadra merengue, cosa que caerá como anillo al dedo a las arcas del club.

Con ello, Universitario de Deportes habrá generado un ingreso mayor al millón y medio de dólares, solo en partido contra Cienciano, y eso sin contar los tres partidos de local que tendrá en Copa Sudamericana y que le permitirá seguir inyectando dinero a su caja.

Ojo a un detalle, el sorteo de la fase de grupos del certamen internacional está pactado para el próximo 27 de marzo, ya que aún se está a la espera de los cuatro equipos que queden fuera de la tercera etapa de la Libertadores para que completen a los 32 clasificados a la competencia.

Universitario vs. Cienciano: la crónica del partido

Más allá del poco tiempo que tuvo al frente de Universitario de Deportes, Jorge Fossati colocó dos nombres en su pizarra. Dos nombres que al parecer serán inamovibles y que en el arranque del año no tenían mucha participación: Piero Quispe y Luis Urruti. El primero le respondió la confianza en solo 10 minutos. Apareció como ‘9′ y no desaprovechó la asistencia de Andy Polo, quien desbordó por todo el sector derecho. ¡Marcó el 1-0!

En la etapa complementaria, el panorama no cambió mucho para el equipo de Leonel Álvarez. Si bien Juan Romagnoli sacó un centro a los 54′, el esférico no llevó peligro. José Carvallo descolgó con autoridad. Cinco minutos después la rutina regresó: con Universitario de Deportes dominando las acciones en el Monumental. La ‘U’ estaba más cerca del 2-0 que la visita del empate. Tal es así que tanta insistencia tuvo su premio a los 69′. Emanuel Herrera, como en sus mejores tiempos, no perdonó dentro del área y selló el pase crema a la fase de grupos de la ‘Suda’.





