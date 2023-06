Antes de los 15′, y tras una decisión estricta del árbitro Felipe González, Nelson Cabanillas vio la tarjeta roja y el partido empezó a complicarse. Jorge Fossati tuvo que sacar a Luis Urruti para compensar la salida del latera y la’ U’ terminó perdiendo volumen ofensivo. A los 27′, un gol de Hugo Rodallega, ponía todo cuesta arriba. Los merengues no pudieron hacerle frente con un hombre menos al ‘Expreso Rojo’, que en el segundo tiempo amplió la cuenta por intermedio de Neyder Moreno (78′). Con este resultado, la ‘U’ sigue depende de sí mismo para pasar a la siguiente fase de la ‘Suda’, se juga su última carta en el Monumental ante el ‘Lobo’.

La jugada decisiva

Cuando Universitario empezaba a tener el balón y tocar un poco más en cancha de Independiente Santa Fe, una jugada cambió todo el curso del partido y el plan de los cremas. Y es que Nelson Cabanillas fue expulsado antes de los 15′ y condicionó el planteamiento de Jorge Fossati. A los 12′, el lateral merengue elevó mucho la pierna en un balón dividido y terminó agrediendo a Wilfrido de La Rosa.

Su botín impactó en el rostro del atacante de Santa Fe y el árbitro chileno Felipe González no dudó en sacarle de inmediato la tarjeta roja. A pesar de que Cabanillas intentó justificar su acción señalando que nunca vio al jugador, el juez interpretó esta acción temeraria como la máxima sanción, dejando a la ‘U’ con 10 hombres. Esto condicionó al equipo de Fossati; después de unos minutos tuvo que sacar a Luis Urruti para que ingrese José Bolívar, y así perdieron volumen ofensivo. Esta fue la segunda expulsión del lateral merengue en lo que va de temporada (la primera fue por la Liga 1 ante Alianza Atlético).





Nelson Cabanillas fue expulsado en el partido entre Universitario y Santa Fe. (Video: DSports)

La cautela por delante

Que un equipo peruano se quede con 10 jugadores de visita y en un plaza complicada viene siendo una historia repetida en los últimos días. Le había pasado a Cristal en La Paz y la ‘U’ vivió lo mismo en Bogotá. Y aunque cada partido es distinto, los técnicos tuvieron diferentes lecturas. Tiago Nunes arriesgó y le funcionó; mientras que Jorge Fossati optó por ser más conservador. Luego de la expulsión de Cabanillas, el uruguayo ‘sacrificó' a Urruti para que ingrese José Bolívar y cubra la posición de lateral.

Ya en el arranque del segundo tiempo, sacó a Andy Polo y mandó a la cancha a Hugo Ancajima. Fossati sacó a un jugador más ofensivo como ‘Polito’, que te hacía la banda y llegaba a arco rival, para poner a un lateral más defensivo como el ex ADT. Los cambios no pudieron darle ese cambio que el hincha esperaba y solo resistieron los ataques santafecinos. Recién pasada la hora de juego, el DT se animó a poner a Piero Quispe por Horacio Calcaterra y un variante posición por posición con Alfonso Barco por Rodrigo Ureña. Pero poco o nada pudieron hacer para cambiar el resultado.

Un polémico arbitraje

Aunque no tenía ni camiseta crema ni ‘mica’ rojiblanca, el árbitro Felipe González tuvo protagonismo en el Campín de Bogotá. El juez chileno hizo sentir su presencia con decisiones rigurosas y la intervención del VAR. Desde la primera jugada del partido, el colegiado quiso evitarse problemas y optó por ser más localista en acciones divididas. La acción de la expulsión de Cabanillas pudo ser interpretado de otra forma, pero decidió pegarse al reglamento y sacarle la roja al lateral de Universitario.

Mientras que algunas jugadas de Santa Fe, González prefirió no complicarse; por ejemplo, minutos después de la roja a Cabanillas, el defensa Marlon Torres pudo ser amonestado por un choque contra Alex Valera. El central usó las manos para ganar una dividida y en la siguiente acción le metió la mano al ‘9′. Los jugadores cremas reclamaron la acción y pidieron el uso del VAR, pero el chileno no amenastó al ‘cafetero’. Del mismo modo, el videoarbitraje se hizo presente en el partido.

Más allá de que el árbitro no fue a ver la jugada de Torres con Valera, el VAR apareció en momentos puntuales. A los 4′, tras un tiro libre, el delantero crema anotó un gol, pero con uso la mano y la jugada fue anulada mediante los videos. Ya en el segundo tiempo, el juez González se apoyó en la repetición de un jugada en el área merengue para no convalidar un gol de Independiente Santa Fe por una falta en ataque. Y minutos más tarde, el VAR le ayudó a determinar un posible penal a favor de los colombianos por una posible mano de Aldo Corzo; el sistema de videoarbitraje dijo que no.

Muy solitarios en ataque

La idea inicial de Fossati con Alex Valera y Luis Urruti en ataque era que ‘Tito’ vaya por fuera y el ‘9′ por dentro, pero la rápida expulsión de Cabanillas hizo cambiar todo. Con la salida del extremo uruguayo nacionalizado peruano, el exdelantero de Al-Fateh quedó muy solo arriba. Por más que intentaba buscar el balón, debía retroceder varias metros y la ‘U’ perdía sorpresa y poder ofensivo.

Esto sumado a que Fossati hizo dos cambios defensivos; a Urruti por José Bolívar para tapar la baja de Cabanillas y tras el descanso la salida de Andy Polo por Hugo Ancajima. Con ello, Valera no pudo hacerle frente a toda la línea defensiva de Independiente. De acuerdo a Sofascore, remató dos veces al arco, tuvo dos tiros desviados y un remate suyo fue bloqueado. Ya los 85′, y muy extenuado, salió por Alex Succar.

Mapa de calor de Valera en el partido contra Independiente Santa Fe. (Sofascore)

Faltó más solidez defensiva

La amonestación de Matías Di Benedetto ante Goiás en Brasil implicó que el argentino no esté ante Indepediente Santa Fe. Y en un partido tan complicado, la ausencia del ‘Tano’ se sintió. Marco Saravia fue su reemplazo en este partido, pero con un hombre menos, y la acumulación de ataques ofensivos de los ‘cafeteros’, la línea defensiva de Fossati poco o nada pudo hacer. A pesar de los dos goles en contra, William Riveros fue el punto alto atrás sacando de todo por arriba, pero en jugadas de asociación, los de atrás sí lo sufrieron.

De acuerdo a Sofascore, Di Benedetto tuvo una nota de 6.3, sacó cuatro despejes, tuvo dos intercepciones y en cuatro duelos abajo ganó tres; misma cantidad en duelos por arriba. Aldo Corzo fue calificado con 6.5, con un despeje efectivo, y cuatro duelos ganados de cuatro posibles abajo. Mientras que Riveros, de nota 7.2, tuvo cuatro despejes, cinco intercepciones y ganó cinco de cinco abajo y el único duelo arriba también.





