‘El depredador’ vuelve a ‘La Bicolor’ y la expectativa por verle con el uniforme de entrenamiento después de casi 20 meses -su último partido jugado con Perú se produjo el 7 de octubre del 2021 por las Eliminatorias a Qatar 2022- es enorme, eso sí, se hará esperar puesto que Guerrero será el último futbolista convocado a la gira asiática en unirse a los entrenamientos en Seúl para la disputa del primer amistoso ante Corea del Sur programado para el 16 de junio en el estadio Asiad de Busan.

“Yo a los 35 me dolía todo y ya no quería entrenar ni jugar. Y que él tenga esa ilusión, creo que es para felicitarlo y más aún porque demuestra que ha sido un profesional y que puede seguir haciéndolo en buen nivel”, declaró Reynoso, feliz por ser el causante de este nuevo retorno para el delantero que hizo vibrar al país con sus goles de todo tipo y que ahora escribe sus últimas líneas en el fútbol profesional. “Paolo no necesita carta de presentación, filtro, ni prueba. Viene a competir. Esa es su esencia. Lo ha peleado varios meses, intentar ponerse bien. Lo he visto entrenar, verlo jugar 90 minutos y está para competir”, lo defendió el DT tras anunciar su llamado.

DEPOR pudo conocer de que Paolo Guerrero llegará a Seúl el próximo 14 de junio y que será el último jugador en unirse a los entrenamientos de la selección. Saldrá de Buenos Aires, Argentina, el próximo 12 de junio, y su periplo tendrá parada obligatoria en Frankfurt, Alemania, desde donde hará un transbordo al día siguiente a través de la aerolínea Lufthansa. Es por ello que su presencia en los trabajos será recién dos días antes de disputarse el primer partido internacional ante Corea del Sur en el estadio Asiad de Busan que tiene capacidad para más de 53 mil espectadores. Así empezará a escribirse el nuevo capítulo en la historia del legendario e interminable Guerrero con su selección.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.