Han pasado casi cuatro años desde el debut profesional de Kluiverth Aguilar con Alianza Lima, cuando apenas contaba con 16 años. En ese momento, era considerado la nueva “joya” del club y su prometedor futuro se reafirmó con la adquisición de su pase por parte del City Group -dueño del Manchester City- en una operación tasada en 2.8 millones de euros. Sin embargo, lo que sucedió a continuación no cumplió con las expectativas. A lo largo de dos temporadas con el Lommel SK, Aguilar no ha logrado adaptarse al fútbol europeo ni mostrar su mejor versión.

Aguilar ha participado en nueve partidos con el equipo de la segunda división del fútbol belga . Si nos enfocamos en la Challenger Pro League 22-23, donde el jugador peruano ha acumulado la mayor cantidad de minutos, los datos revelan que apenas ha disputado el 12.5% de todos los encuentros jugados por el Lommel a lo largo del año. Eso deja en claro que su papel en el equipo es limitado.

Cabe señalar que Kluiverth fue presentado en Lommel como nuevo refuerzo el 5 de julio del 2021. Desde entonces han pasado 23 meses y en un mes se cumplirán dos años de su llegada.

En el Lommel SK, existen dos jugadores que se desenvuelven naturalmente en la posición de lateral derecho: Rafik Belghali y Kluiverth Aguilar. Sin embargo, resulta sorprendente que, a pesar de la lesión sufrida por el jugador argelino al comienzo del 2023, el entrenador Steve Bould optara por utilizar a defensores centrales por esa banda, dejando relegado al peruano.

Temporada Torneo PJ Titular Minutos Asistencias 2022-2023 Challenger Pro League 4 4 316 0 2021-2022 Challenger Pro League 3 1 85 0 2021-2022 Copa de Bélgica 2 0 92 0

¿Qué pasará con Kluiverth Aguilar?

Para obtener una perspectiva más amplia sobre el desempeño de Kluiverth Aguilar en el Lommel SK, Depor se puso en contacto con Sven Claes, un periodista experto en el ascenso del fútbol belga. Claes enfatizó que el lateral derecho peruano ha mostrado muy poco hasta el momento, especialmente porque no tuvo oportunidades durante la temporada regular y solo fue utilizado en los playoffs de relegación.

“Aguilar no apareció en acción hasta los play-offs. Estaba destinado a poder demostrar su valía para asegurar un contrato para la nueva temporada. Esto no tuvo mucho éxito. En Deinze, decepcionó mucho y fue sustituido a los 45 minutos. En los últimos tres partidos de la temporada, Aguilar no perdió ni un solo minuto. Aunque hay que decirlo. que los oponentes no eran de gran envergadura”, afirmó.

Kluiverth Aguilar sigue sin poder adaptarse al fútbol belga, aunque podría seguir en Lommel SK. (Foto: Agencias)

Según Claes, el futuro de Kluiverth Aguilar en el Lommel SK aún no está definido. Sin embargo, dejó en claro que el jugador peruano todavía no ha logrado convencer al cuerpo técnico, aunque la salida de Rafik Belghali podría brindarle una nueva oportunidad.

“Hasta ahora, el club no ha comunicado oficialmente sobre las salidas. Con solo cuatro partidos disputados en toda la temporada, temo que Aguilar no haya logrado convencer al cuerpo técnico. Sus últimas actuaciones tampoco fueron exitosas, pero eso no necesariamente significa algo en el City Football Group. Podría ser que Aguilar permanezca en el equipo por más tiempo, ya que el lateral derecho habitual, Rafik Belghali, dejará el Lommel SK este verano (mediados de 2023). Sin embargo, será necesario elevar el nivel de rendimiento para desempeñar un papel importante en el Lommel SK”, zanjó.

En tanto, según depor.com, la vuelta de Kluiverth a Alianza Lima ha sido descartada por el club, al menos para este Clausura 2023.





