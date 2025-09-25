Copa Sudamericana
Alianza Lima vs. U. de Chile EN VIVO: minuto a minuto vía DIRECTV por internet gratis
Alianza Lima vs. U. de Chile juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 7:30 p.m. en Coquimbo. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por DIRECTV (DSports y DGO).
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. U. de Chile?
El compromiso entre Alianza Lima vs. U. de Chile está programado para este jueves 25 de septiembre desde la 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes 26.