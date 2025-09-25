Copa Sudamericana 

Alianza Lima vs. U. de Chile EN VIVO: minuto a minuto vía DIRECTV por internet gratis

Alianza Lima vs. U. de Chile juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 7:30 p.m. en Coquimbo. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por DIRECTV (DSports y DGO).

Alianza Lima vs. U. de Chile se enfrentan por la Copa Sudamericana 2025. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. U. de Chile?

El compromiso entre Alianza Lima vs. U. de Chile está programado para este jueves 25 de septiembre desde la 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes 26.

Guillermo Viscarra sobre lo que espera del partido frente a la Universidad de Chile: "El partido esperemos que se dé para nuestro lado desde el primer minuto y si podemos salir con la ventaja y luego manejar el marcador".

Guillermo Viscarra, portero de Alianza Lima, sobre el partido frente a la Universidad de Chile: "Nosotros necesitamos la victoria y vamos a ir por ello. Los dos tenemos que ganar para clasificar y ambos equipos tenemos el mismo objetivo".

Posible alineación de U. de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra.

Posible alineación de Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.

¿En qué estadio se jugará el Alianza Lima vs. U. de Chile?

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. U. de Chile?

Alianza Lima vs. U. de Chile se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, con la transmisión de DSports para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

El escenario del partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile será el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

El partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile es válido por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

¡Buenos días, lectores de Depor! En este minuto a minuto podrán disfrutar todas las incidencias del partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile.

