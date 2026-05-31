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Alianza Lima vs. FC Cajamarca EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía Liga 1 MAX por DIRECTV
Alianza Lima vs FC Cajamarca se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO con transmisión de Liga 1 MAX,DIRECTV y Movistar TV.
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¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. FC Cajamarca?
El partido entre Alianza Lima vs. FC Cajamarca se disputará este domingo 31 de mayo desde las 1:15 p.m., horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
El Estadio Héroes de San Ramón será el escenario principal del partido entre Alianza Lima vs. FC Cajamarca.
El partido entre Alianza Lima vs. FC Cajamarca es válido por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Alianza Lima vs. FC Cajamarca.
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.
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¿En qué canales ver Alianza Lima vs. FC Cajamarca?
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.