Copa Sudamericana
Bolívar vs. Cienciano EN VIVO: minuto a minuto vía DIRECTV y DSports por internet gratis
Bolívar vs. Cienciano juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 7:30 p.m. en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por DIRECTV, DSports y DGO.
NO TE PIERDAS
Contenido de Mag.
No te pierdas
Copa Sudamericana
¿En qué canal ver Cienciano vs. Bolívar por internet?
Para ver el partido Cienciano vs. Bolívar por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de DGO para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de DSports.