Copa Sudamericana 

Bolívar vs. Cienciano EN VIVO: minuto a minuto vía DIRECTV y DSports por internet gratis

Bolívar vs. Cienciano juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 7:30 p.m. en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por DIRECTV, DSports y DGO.

Bolívar vs. Cienciano se enfrentan por la Copa Sudamericana 2025. (Diseño: Christian Marlow)
¿En qué canal ver Cienciano vs. Bolívar por internet?

Para ver el partido Cienciano vs. Bolívar por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de DGO para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de DSports.

¿En qué canal ver Cienciano vs. Bolívar en España?

En España, el compromiso entre Cienciano vs. Bolívar puede verse por el canal LaLiga+, que tiene los derechos televisivos de la Copa Sudamericana hasta el 2026. Este compromiso también podrá seguirse mediante la plataforma de streaming DAZN.

¿En qué canal ver Cienciano vs. Bolívar en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Cienciano vs. Bolívar, por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana, se transmitirá a través de Fubo Sports y Fanatiz, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Cienciano vs. Bolívar?

DSports es el canal con los derechos televisivos para transmitir los partidos de la Copa Sudamericana, por lo que el Cienciano vs. Bolívar podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión en streaming a través de DGO.

El Estadio Hernando Siles será el escenario principal del partido entre Cienciano y Bolívar.

El partido entre Bolívar y Cienciano es válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenido a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Bolívar y Cienciano.

