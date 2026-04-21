Pese a no tener éxito en su último paso por Sport Huancayo, el entrenador peruano Roberto Mosquera estaría cerca de tener un nuevo reto profesional, y esta vez en la Liga de Bolivia, donde ya supo destacar con su experiencia y capacidad en el banquillo del Jorge Wilstermann y Royal Pari.
En reciente diálogo con el medio Éxito Sports, ‘Mou’ se refirió al Club Bolívar de La Paz, institución que estaría interesada en sumarlo al plantel, ante una inminente salida del argentino Favio Robatto, quien ha tenido un cuestionado inicio de temporada.
“El que haya pasado por Bolivia y Bolívar no haya pasado por su cabeza, necesita un psicólogo urgente. Hablar de Bolívar ahora no es grato para mí porque tiene entrenador, hay que respetar los puestos de trabajo, pero no conozco un entrenador que haya pasado por Bolivia y no haya pensado en Bolívar”, dijo Mosquera.
Si bien Bolívar tiene puntaje perfecto en su liga local, disputadas las primeras dos jornadas, el exigente hincha celeste pide la cabeza del entrenador, luego de sumar 1 de 6 puntos posibles en Copa Libertadores.
Bolívar debutó con derrota por la mínima diferencia en Argentina ante Independiente Rivadavia, y en la segunda jornada empató 1-1 ante Deportivo La Guaira en La Paz.
Como entrenador, ha gando tres títulos nacionales: 2 con Sporting Cristal (2012-2020); y 1 con Binacional (2019); además de 1 Torneo Apertura con Juan Aurich en 2014, y una Copa Bicentenario con Sporting Cristal en 2021.
El entrenador nacional dirigió solo hasta hace unas semanas atrás a Sport Huancayo de la Liga 1, en su segunda gestión al mando del ‘Rojo Matador’, en esta oportunidad sin el éxito deseado por las partes involucradas.
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