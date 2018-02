Daniel Peredo: Alan Diez y Daniel Kanashiro se quiebran en vivo al anunciar su partida [VIDEO]

Daniel Peredo dejó de existir este lunes a los 48 años a consecuencia de un paro cardíaco. La triste noticia fue anunciada por Alan Diez y Daniel Kanashiro. Los periodistas se quebraron en vivo al hablar de la partida del amigo y enviar un mensaje a los oyentes de radio Capital.

"Les pido a todos los oyentes que se despidan con un beso de sus hijos. Díganles que los aman porque no sabemos si vamos a regresar. Amen a sus padres, a sus hijos. Lo que ha pasado con Daniel me puede pasar a mi mañana o a cualquier oyente que está en sintonía del programa. Por favor, disfruten de la vida sin excesos, pero disfrutenla. No pierdan un segundo en abrazar a sus viejos", dijo Alan Diez conmovido.

¡Hasta siempre Daniel Peredo! El fútbol peruano se encuentra de luto



Alan Diez leyó algunos mensaje de consuelo por el fallecimiento de Daniel Peredo: "Hay que disfrutar cada segundo de la vida porque uno no sabe en qué momento te vas a ir". Las lágrimas del conductor y amigo fueron inevitables.

Durante el programa los hinchas también se mostraron consternados por la lamentable noticia. "Estudio periodismo y la verdad que Daniel Peredo siempre será un ejemplo para mí, me duele su partida y le duele a todo el país", dijo un oyente.

