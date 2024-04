Alianza Lima vs. Atlético Grau tienen una cita importante este fin de semana, cuando se enfrentan este domingo 14 de abril desde las 7:30 p.m. en el Estadio Nacional, en el cruce válido por la décima primera jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Los victorianos todavía quieren seguir con vida en el campeonato, mientras que los piuranos buscarán dar la sorpresa de la fecha. ¿Todavía no sabes qué canal transmiten este encuentro? En esta nota te daremos toda la información que necesitas para que puedas disfrutarlo.

Alianza Lima estuvo muy cerca de sumar un nuevo punto en la Copa Libertadores 2024 –previamente había empatado por 1-1 con Fluminense en Lima–, pero una desconcentración en el último minuto los condenó a sufrir una derrota a manos de Cerro Porteño en Asunción. Defensivamente estaban haciendo un partido decente, pero fallaron en el momento menos oportuno y Federico Carrizo no desaprovechó su oportunidad.

Carlos Zambrano, quien fue titular en la línea de tres que propuso Alejandro Restrepo a mitad de semana, quedó disconforme con el resultado adverso en esta segunda fecha de la fase de grupos del certamen internacional. “Sinceramente duele mucho, creo que los últimos minutos lo intentamos, tuvimos opciones de ganar, no fuimos efectivos nuevamente y creo que eso nos puede costar mucho”, sostuvo.

En esa misma línea, el ‘Káiser’ evitó el victimismo y apuntó a mejorar pensando en el cruce con Colo Colo de aquí dentro dos semanas, donde buscarán dar el golpe en Santiago. “Lo justo era traernos un punto, pero el fútbol no es de merecimientos, tenemos que corregir mucho esto y si queremos la clasificación buscar los tres puntos en Chile nada más”, agregó en diálogo con los medios de comunicación.

Por tal motivo, mientras corrigen aquellos errores de concentración y planifican lo que será el enfrentamiento con el ‘Cacique’, Alianza Lima está obligado a ganar este fin de semana si desea mantener sus chances de pelear por Torneo Apertura. Con Universitario de Deportes y Sporting Cristal en la parte alta de la tabla de posiciones, los ‘blanquiazules’ necesitan estar finos y esperar que ambos equipos tropiecen.

En lo que respecta a Atlético Grau, por ahora está pasando por un buen momento ya que hace cuatro partidos que no pierden, acumulando dos triunfos y dos empates. Los dirigidos por Ángel Comizzo igualaron en casa en su último duelo ante Sport Boys, por lo que ahora esperan dar el golpe en la fecha 11 venciendo a los ‘Íntimos’. No será una tarea sencilla, pero será una una prueba importante para saber hasta dónde pueden pelear en esta temporada.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Atlético Grau?

El encuentro entre Alianza Lima y Atlético Grau está programado para este domingo 14 de abril desde las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 9:30 p.m., en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 8:30 p.m., en México a las 6:30 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del lunes 15.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Atlético Grau?

El partido entre Alianza Lima y Atlético Grau se jugará en el Estadio Nacional y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





