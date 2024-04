Universitario vs. Sport Boys chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, DIRECTV y Claro TV por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está programado para el domingo 18 de febrero desde las 2:00 p.m. y se disputará en el Estadio Miguel Grau del Callao, ubicado en la ciudad de Tarapoto. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

El elenco dirigido por Fabián Bustos llega a este cotejo, luego de disputar la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. El cuadro merengue estuvo ganando el duelo ante Junior de Barranquilla, pero el rival supo igualar el marcador antes de culminar el primer tiempo, un hecho que no cambió hasta el término del partido.

En dicho torneo, tras ese resultado, quedó en segundo lugar del Grupo D con cuatro puntos, igualando así a Junior que se mantiene arriba por diferencia de goles. Aterrizando al plano local, los merengues se encuentran también en el segundo puesto de la tabla de posiciones del Apertura 2024 con 24 puntos, a uno de alcanzar a Sporting Cristal.

Aldo Corzo, autor del gol ante Junior, manifestó tras dicho compromiso que “me voy contento, porque el equipo jugó, y más allá de competir, me voy tranquilo porque el equipo vino a buscar algo”. Asimismo, no descuidó lo que se venía para este fin de semana: “el sábado tenemos un partido importante donde tenemos que ganar. Por ahora vamos partido a partido, luego pensaremos en el resto”.

La ‘Misilera’ llega a este encuentro luego de tres duelos sin ganar, una derrota y dos empates. Esto los empuja a buscar sí o sí los tres puntos, en especial, al jugar de locales. En el choque que tuvieron la fecha pasada frente a Atlético Grau lograron salir sin daños (y sin goles en contra) de la calurosa Sullana; sin embargo, en su cancha esperan tener la ventaja, tanto en el gramado como en las tribunas.

Hasta el momento, los rosados ocupan el décimo primer puesto del campeonato con 11 puntos, luego de ganar en tres oportunidades, empatar en dos y perder en otras cinco. Si hablamos de goles, posee 10 a favor y otros 10 en contra, por lo que debe sí o sí seguir sumando anotaciones para mejorar en la tabla.

Antonio Meza Cuadra, gerente deportivo de Sport Boys, dijo a Radio Ovación que “todos sabemos que la ‘U’ viene bien, en el torneo local también está invicto, le han hecho pocos goles, vienen de tener ritmo en Copa Libertadores, eso te da un envión distinto para el torneo local pero es la oportunidad perfecta para poder ganar”.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Boys?

El partido entre Universitario vs. Sport Boys está programado para este sábado 13 de abril desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m., en México a las 7:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m.

¿En qué canal ver Universitario vs. Sport Boys?

El partido Universitario vs. Sport Boys se jugará en el estadio Miguel Grau del Callao y será transmitido para todo el Perú a través de la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 del servicio de Movistar, además de su servicio de streaming vía Movistar TV App. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

