En el siempre imponente Estadio Monumental de la UNSA, Melgar vs. Sporting Cristal se ven las caras este sábado 8 de marzo por la fecha 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1. El encuentro, que será clave en la lucha por el título nacional, está programado para las 6:00 de la tarde (hora local) e irá por la transmisión de Liga 1 MAX (L1 MAX) y L1 Play, canales disponibles en DirecTV, Claro TV, WIN, Zapping y Best Cable. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 7:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el compromiso arrancará a las 10:00 de la noche. ¡No dejes de consultar los horarios aquí!

Melgar y Sporting Cristal se preparan para un duelo de alto voltaje en la fecha 5, ambos con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por la cima. Los arequipeños llegan con un sabor amargo tras caer 1-0 ante Cerro Porteño en Paraguay por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores. A pesar de un segundo tiempo con varias oportunidades de gol, el ‘Dominó’ pagó caro un penal convertido por Piris da Motta y ahora deberá dar vuelta a la serie en casa.

En el torneo local, Melgar no pudo jugar el pasado fin de semana debido a la suspensión de su encuentro contra Juan Pablo II College por falta de garantías en el Estadio Mansiche de Trujillo. Sin embargo, el equipo de Walter Ribonetto viene con una racha positiva, acumulando tres triunfos consecutivos, el último de ellos un 2-1 ante Alianza Atlético. Ahora, con la mira puesta en Sporting Cristal, buscarán reafirmar su buen momento en el Torneo Apertura de la Liga 1.

Por su parte, Cristal llega golpeado tras perder 2-1 ante Alianza en un partido que dejó muchas dudas en el cuadro rimense. Aunque los celestes se adelantaron con un autogol de Jhoao Velásquez, la reacción de los blanquiazules fue contundente con los tantos de Paolo Guerrero y Alan Cantero. Más allá del resultado, la afición cervecera no está conforme con el rendimiento del equipo bajo el mando de Guillermo Farré, quien enfrenta presión para enderezar el rumbo.

Con siete puntos en la tabla, producto de dos victorias, un empate y una derrota, Cristal necesita ganar en Arequipa para no perder pisada en la lucha por el título. En medio de este escenario, el exfutbolista y ahora vocero del club, Julio César Uribe, analizó la caída ante Alianza en un diálogo con Exitosa Deportes, donde destacó que los celestes fueron dominantes en los primeros 20 minutos, pero un error defensivo cambió el rumbo del partido, sin quitarle mérito al rival.

“Cristal fue superior los primeros 20 minutos, luego llegó un error. Sobre el 1-0 tuvimos la posibilidad del 2-0. Y donde (Ángelo) Campos también tuvo un buen desempeño. En el caso de Alianza tuvo pocas situaciones de gol, el segundo gol llega por no saber retroceder”, comentó Uribe.

Con ambos equipos buscando reivindicarse, el choque en Arequipa promete emociones de principio a fin. ¿Podrá Melgar seguir con su racha positiva en Liga 1 o Cristal dará el golpe en su visita? La respuesta se conocerá en un partido que tiene todos los ingredientes para ser imperdible.

¿A qué hora juegan Melgar vs. Sporting Cristal?

El compromiso entre Melgar vs. Sporting Cristal está programado para este sábado 8 de marzo, desde las 6:00 de la tarde, según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia irá a las 7:00 de la noche. En México se jugará a las 6:00 p.m.; y en España a las 12:00 a.m. del domingo.

¿En qué canales ver Melgar vs. Sporting Cristal?

El partido entre Melgar vs. Sporting Cristal se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DirecTV, Claro TV, Best Cable y WIN TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Fanatiz, Zapping y DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en Depor.





