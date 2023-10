¡Imperdible! Sporting Cristal vs. Cienciano se enfrentarán en uno de los duelos más importantes de la fecha 18 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Y es que los ‘celestes’, que marchan en el tercer lugar de la tabla de posiciones, buscará a como dé lugar la victoria ante ‘El Papá', con el objetivo de no desprenderse del objetivo de llegar a la cima. Por ello, hemos elaborado esta nota donde podrás conoce todos los detalles de este partidazo que protagonizarán las escuadras de Tiago Nunes y Óscar Ibáñez.

En su último encuentro, el conjunto ‘cervecero’ pudo ganar por 2-0 ante Sport Huancayo, un resultado que lo ubicó en el tercer lugar del segundo certamen del año. En aquella ocasión, el elenco del Rímac pudo lograr la premisa de no seguir perdiendo puntos gracias a los goles de Joao Grimaldo y Alejandro Hohberg.

Cabe resaltar que para este encuentro, Sporting Cristal si podrá contar con los jugadores convocados a la Selección Peruana, debido a que ya estarán de regreso del proceso de las Eliminatorias al Mundial 2026. Entre ellos destacan nombres como Yoshimar Yotún y Renato Solís.

Cienciano, por su parte, tiene tres partidos restantes y el más cercano será en la fecha 17 ante Deportivo Municipal. El duelo se jugará el sábado 7 de octubre en el estadio Ivan Eías Moreno. Este será el último choque antes de la paralización por fecha FIFA.

Ya en la fecha 18, se medirá ante Sporting Cristal con la posible ausencia de algunos jugadores como Fernando Pacheco, Kevin Sandoval y Juan Romagnioli, quienes vienen siendo evaluados por el departamento médico. Caso similar es el de Miguel Vargas. Los dirigidos por Óscar Ibáñez aún tienen chances de jugar la próxima Copa Sudamericana.





¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Cienciano?

El partido entre Sporting Cristal vs. Cienciano, está programado para disputarse en la jornada 18 del Torneo Clausura 2023. Pese a que ya se conoce el recinto donde se jugará el cotejo (Inca Garcilaso de la Vega), aún no se define la fecha ni el horario. Eso sí, estos últimos detalles se definirán el día miércoles 4 de octubre, cuando la organización del campeonato nacional realice el sorteo para definir el cruce los merengues.





Sporting Cristal vs. Cienciano: ¿en qué canales ver?

El Sporting Cristal vs. Cienciano se podrá ver a través de las señales de Liga 1 Max, DIRECTV Sports y Claro TV en todo el país. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR