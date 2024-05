Universitario de Deportes se mantiene firme en su objetivo de conseguir el trofeo del Torneo Apertura. El último partido que disputaron ante Comerciantes Unidos (6-0) dejó buenas impresiones en la fanaticada y, en especial, optimismo para seguir en la lucha, aunque no deben descuidar la Copa Libertadores, certamen al que le restan tres duelos más por la etapa de grupos, antes de conocer qué clubes clasifican a octavos de final. En medio de este panorama, es preciso hacer una lectura de cómo se va desarrollando el trabajo del equipo crema, tal y como lo hizo Aldo Corzo.

En diálogo con DSports, el defensa merengue habló de cómo se encuentra el equipo de Fabián Bustos y, en especial, de cómo es él y su forma de trabajar con el grupo. “Yo no creo que el ‘profe’ no esté cómodo con la línea de tres. Él vino y el equipo rindió. Le gusta jugar, tener posesión de balón y proponer”, detalló el zaguero, aunque no fue de lo único que conversó.

Entre las reflexiones que hizo el jugador fue el no haber llegado a disputar en ligas extranjeras, pese a -como el propio Corzo confiesa- estuvo a un ‘paso’ de concretarse. “La tarea pendiente de mi carrera fue no haber podido jugar en el extranjero. Dos veces estuve cerca, pero no se pudo dar. Hoy soy feliz en Universitario, estoy en un grupo sano, el plantel más trabajador que he tenido en mi carrera”, apuntó.

De vuelta al tema de los entrenadores, fue inevitable consultarle por Jorge Fossati, quien tras su exitosa campaña con el cuadro merengue, fue convocado a ser el nuevo DT de la Selección Peruana. Pero, ¿cómo hizo el estratega uruguayo para potenciar a la ‘U’ en el 2023? Para el futbolista, fue gracias a su metodología: “Ve mucho fútbol. Él ya sabía mucho de todos. El equipo se acopló a la idea. Nunca tuvo problemas. Parecía que habíamos jugado así [en línea de tres] hace años”.

Finalmente, fue inevitable traer a colación el recuerdo de Ricardo Gareca, técnico con el que se consiguió el pase al Mundial y la medalla de plata en la Copa América Brasil 2019. Si bien la llegada del ‘Tigre’ a Chile cayó mal a más de uno, para Corzo el respeto y la consideración siguen intactas. “Le escribí a Néstor Bonillo porque sé que le dice después a Gareca, le deseo los mejores de los éxitos. El día que juguemos en contra voy a querer que gane Perú, porque soy hincha de mi país“, concluyó.

La agenda de Universitario en el Apertura

Luego de la victoria por 6-0 a Comerciantes Unidos, el elenco de Fabián Bustos pasó al primer lugar de la tabla de posiciones con 33 puntos. Sin embargo, solo hay dos puntos de separación con los rimenses, por lo que sí o sí deben ganar sus siguientes cuatro partidos para obtener el título.

El primero de ellos será ante ADT en Tarma, este viernes 3 de mayo, un duelo complejo, teniendo en cuenta que -esta temporada- Universitario no ha ganado ningún duelo en altura. Tras ello, recibirá el domingo 12 de mayo a Cristal, rival directo por el título y que, sin duda alguna, podría definir cómo terminará este torneo.

Para la jornada 16, los merengues visitarán Cusco para el choque frente a Cienciano (otro duelo en altura), mientras que el último partido será de locales con Los Chankas en el Monumental de Ate. No obstante, no hay que olvidar que a la par compiten en la Copa Libertadores, por lo que la exigencia en esta recta final será ardua.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO