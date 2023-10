Sporting Cristal vs. Sport Huancayo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, DIRECTV y Claro TV por la fecha 17 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Este compromiso está programado para el martes 3 de octubre desde las 3:00 p.m. y se disputará en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito del Rímac. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias en la web de Depor.

Sporting Cristal llega a este partido después de perder por 4-1 en su visita a Cusco FC, en el duelo válido por la fecha 16 del Torneo Clausura 2023. Los rimenses fueron ampliamente superados gracias a los goles de Felipe Rodríguez, Abdiel Ayarza, James Morales y Gerson Barreto. Yoshimar Yotún puso el 2-1 parcial.

Con este resultado, los dirigidos por Tiago Nunes dejaron de depender de sí mismos para ganar el Clausura y ahora dependen de otros resultados para seguir en la pelea por el título nacional. Por tal motivo, es de vital importancia para los rimenses ganar en casa y seguir mirando los encuentros de los otros equipos con la calculadora en mano.

Tras la goleada recibida por parte del cuadro cusqueño, el director técnico brasileño conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y se hizo responsabilizados por la derrota de su equipo. “Hemos perdido por mi responsabilidad, no pude hacer mi trabajo de forma ideal para este partido”, afirmó.

“El equipo no funcionó hoy. La intención es asumir la responsabilidad. Hoy no dependemos más de nosotros, dependemos de resultados paralelos. Tenemos que ganar los tres partidos que nos quedan. Al final Cusco tuvo el resultado. Felicito al rival por la gran victoria”, agregó.

Finalmente, Tiago Nunes dejó un mensaje de optimismo para que rápidamente puedan voltear la página y pensar en el siguiente rival: Sport Huancayo en el Gallardo. “Siempre es duro jugar acá. El torneo es el más difícil que he trabajado dentro y fuera de la cancha, pero hoy no. No hemos hecho nada bien y tenemos que seguir adelante. Tenemos que trabajar y cambiar eso lo más rápido posible”, cerró.

Sport Huancayo, por su parte, llega a este partido después de vencer por 2-0 a Deportivo Municipal en la ‘Incontrastable’, en el duelo correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura 2023. El ‘Rojo Matador’ fue muy eficaz en su casa y, con los goles de Ángel Pérez y Ronal Huaccha, venció al cuadro de Villa El Salvador y lo condenó al descenso.

Debido a que los huancaínos están luchando por clasificar a un torneo internacional para la próxima temporada, este duelo en el Alberto Gallardo es de suma importancia para ellos. Así pues, no saldrán a especular, tal como lo confirmó Ray Gómez tras su arribo a la capital para este trascendental compromiso.

“Tendremos un partido complicado, con la mejor motivación, buscaremos un resultado y esperemos que sea así. Sporting Cristal tiene gran una metodología de juego, por lo que será un partido muy duro. Ellos deben sacar un buen resultado, pero nosotros nos enfocamos en lo nuestro y esperemos sacar un buen resultado”, sostuvo el mediocampista de Sport Huancayo.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: horarios del partido

Perú: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Colombia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. México: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Argentina: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Uruguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Brasil: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Bolivia: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Paraguay: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Venezuela: 4:00 p.m.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: ¿en qué canales ver?

Este partido entre Sporting Cristal y Sport Huancayo será transmitido por la señal exclusiva de Liga 1 MAX, la cual está disponible en la página web de Liga 1 Play. De la misma manera, si cuentas con los servicios de DIRECTV o Claro TV, tendrás acceso al canal de Liga 1 MAX si pagas un adicional a tu mensualidad básica. Si no tienes ninguna de dichas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto que te ofrece Depor.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: ¿dónde se jugará el partido?





