Universitario de Deportes y Sport Boys se verán las caras este martes 13 de abril, por la décimo primera jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. El elenco crema buscará sumar de a tres para estar más cerca del liderazgo en la tabla de posiciones (puesto ocupado por Sporting Cristal); por su parte; la ‘Misilera’ llega con la obligación de ganar, luego de empatar sin goles en su último compromiso. Conoce más de este duelo aquí.

El elenco dirigido por Fabián Bustos llega a este cotejo, luego de disputar la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. El cuadro merengue estuvo ganando el duelo ante Junior de Barranquilla, pero el rival supo igualar el marcador antes de culminar el primer tiempo, un hecho que no cambió hasta el término del partido. Pese a esta espina, el plantel espera sacar un triunfo este sábado.

Los rosados llegan a este encuentro luego de tres duelos sin ganar, una derrota y dos empates. Esto los empuja a buscar sí o sí los tres puntos, en especial, al jugar de locales. En el choque que tuvieron la fecha pasada frente a Atlético Grau lograron salir sin daños (y sin goles en contra) de la calurosa Sullana; sin embargo, en su cancha esperan tener la ventaja, tanto en el gramado como en las tribunas.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Boys?

El partido entre Universitario vs. Sport Boys está programado para este sábado 13 de abril desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m., en México a las 7:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m.

¿En qué canal ver Universitario vs. Sport Boys?

El partido Universitario vs. Sport Boys se jugará en el estadio Miguel Grau del Callao y será transmitido para todo el Perú a través de la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 del servicio de Movistar, además de su servicio de streaming vía Movistar TV App. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

Lo que se viene para Universitario y Sport Boys

Tras el duelo por la fecha 11 del Apertura, tanto Universitario como Sport Boys deberán prepararse para sus próximos rivales. En el caso de los cremas, ellos confrontarán a Unión Comercio en la ciudad de Tarapoto. Dicho compromiso está programado para el viernes 19 de abril a las 3:00 p.m. Luego de ello, el equipo quedará concentrado para su siguiente cotejo por la Copa Libertadores.

Se trata de Botafogo, elenco al que enfrentarán en Río de Janeiro por la tercera fecha de la fase de grupos en el certamen continental. El partido ante los brasileños está previsto para el miércoles 24 de abril desde las 5:00 p.m. en el estadio Nilton Santos. De momento, la ‘U’ suma cuatro puntos en la tabla del grupo D, ocupando así el segundo lugar.

Por su parte, Spot Boys tendrá como próximo rival a Alianza Lima para la décimo segunda jornada del Apertura. Los rosados esta vez jugarán de visita en el Estadio Nacional, el jueves 18 de este mes a las 8 pm. (los íntimos no podrán usar el estadio Alejandro Villanueva para los duelos de local en la Liga 1 Te Apuesto, hasta cumplir con la sanción impuesta por la FPF).





