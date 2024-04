Alianza Lima dio vuelta a la página tras sufrir su primera derrota en el grupo A de la Copa Libertadores frente a Cerro Porteño. Los dirigidos por Alejandro Restrepo, tras su periplo por Asunción y luego de tomar un día de descanso, volvieron a los entrenamientos en las instalaciones de Matute, pero ahora con el objetivo de lograr una victoria este domingo ante Atlético Grau por la jornada número 11 del Torneo Apertura.

Cristian Neira anhela ser tomado en cuenta por Alejandro Restrepo para los próximos partidos de la Copa Libertadores. Ante Fluminense caía de madura su inclusión en la etapa final del encuentro para aguantar el 1-0 a favor con su sacrificio para la marca y su panorama de juego para la generación de fútbol ofensivo, sin embargo, el técnico colombiano no creyó necesario el ingreso del ex Unión Comercio.

La espera de Neira

“Los jugadores de la defensa, desde mi punto de vista, aún tenían piernas”, explicó Restrepo en conferencia de prensa. Aquella noche, a los 72′ del partido, Fluminense logró el 1-1 con gol de Marquinhos a través de la pelota quieta y en la única ocasión importante de peligro que generaron. El resultado generó mucho disgusto.

En la derrota 1-0 con Cerro Porteño, fue lo mismo. ‘Ruso’ quería darle una mano a sus compañeros, pero no tuvo la chance. El duelo lo pedía, pues al ‘Ciclón’ hasta se le pudo ganar, no obstante, la derrota llegó en el último minuto del partido tras la única desatención en orden defensivo que tuvo el cuadro de La Victoria.

Depor charló con Neira a su salida del estadio de Matute. “Espero que sí (pueda debutar en la Copa). Hay que seguir trabajando nomás”, dijo. ¿De interior o como segundo punta?, se le volvió a preguntar al menudo mediocampista ofensivo de 23 años de edad. “Sí, siempre juego así, eso es lo mío”, sostuvo.

Restrepo y De Santis

Alejandro Restrepo dialogó largo y tendido con Jeriel De Santis. No transformar en gol la gran ocasión que protagonizó y, no actuar de manera correcta en el asedio de Cerro Porteño que infelizmente para Alianza Lima terminó en gol, de ninguna manera pasó desapercibido para el entrenador colombiano. El ex entrenador de Deportivo Pereira al final del entrenamiento llamó a un lado al ex delantero de Boavista y comenzó a señalarle sus errores.

En primer lugar, el guía de los íntimos le indicó a su pupilo la falla que tuvo al momento de definir. Haciendo gestos con la mano, el director técnico le apuntaba a los costados, cerca estaba el arco y los arqueros Franco Saravia y Ángel de la Cruz, quienes posteriormente intervinieron. Y es que, el entrenador comenzó a poner en práctica la teoría. Le fue tirando pelotas y el jugador, en el centro de la media luna, tiraba la pelota hacia un lado del arco defendido por los suplentes de Ángelo Campos. Luego, vino la otra indicación; recibir de espalda y apoyarse con los compañeros Cristian Neira y Jhamir D’ Arrigo quienes venían por los costados y bien perfilados para dar un remate al arco.

Pero allí no quedó todo. Culminada la práctica, otra vez Restrepo llamó a un lado a De Santis. Esta vez, para señalarle su error en el asedio de Cerro Porteño a los 94 minutos. Los gestos del guía blanquiazul eran puntuales; saltar, poner el codo, en resumidas cuentas, incomodar al central paraguayo que, con golpe de cabeza, volvió a meter la pelota a zona de peligro tras un despeje de Carlos Zambrano. Fueron muchos minutos en los que Restrepo habló con De Santis. El jugador hizo un mea culpa y ha recepcionado de la mejor manera las indicaciones de su entrenador para mejorar.

Está bien, Huamán

Marco Huamán está físicamente en perfectas condiciones y si el técnico Alejandro Restrepo lo considera conveniente, jugará ante Atlético Grau este domingo a las 7 y 30 de la noche en el Estadio Nacional por la jornada 11 del Torneo Apertura. El golpe que sufrió el ex Sport Huancayo durante el choque ante Cerro Porteño y que originó su cambio a los 69′, no fue grave y está como si nada. El futbolista está jugando como carrilero por la derecha en el sistema 3-5-2 y está cumpliendo las indicaciones del entrenador. En su caso, el fuerte es la marca por su banda y el apoyo general en defensa.

Y es que, Juan Pablo Freytes, quien va por el carril izquierdo, es el futbolista que tiene la indicación de subir un poco más e inclusive, se da a basto para colarse en la defensa rival para buscar el golpe de cabeza en el lanzamiento de tiro de esquina. Ante Cerro Porteño el polifuncional futbolista argentino casi convierte gol de cabeza. Eso sí, tardó en reaccionar luego de ser llevado por un rival, segundos antes del único gol del partido convertido por el conjunto paraguayo.

Con la derrota sufrida en Asunción, los de La Victoria se quedaron en el último lugar de la tabla del grupo A de la Copa Libertadores con un solo punto. Primero está Fluminense con cuatro puntos, segundo Colo Colo con tres unidades, igual que Cerro Porteño que se ubica tercero aunque ambos tienen la misma diferencia de goles anotados en las dos primeras presentaciones. Los blanquiazules jugarán su próximo duelo de la Libertadores ante Colo Colo el próximo 23 de abril en Santiago de Chile.





