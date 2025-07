El Torneo Clausura Liga 1 2025 ya está a la vuelta de la esquina, y Sporting Cristal no quiere repetir los errores del primer semestre. El club rimense sabe que necesita gol y experiencia en la ofensiva, por lo que el nombre de Abel Hernández, delantero uruguayo con recorrido mundialista, comenzó a sonar con fuerza hace varios días en La Florida. Sin embargo, cuando todo indicaba que las gestiones avanzaban, una nueva traba surgió desde Montevideo: el atacante no logró desvincularse de su club actual, Liverpool, y la operación, al menos por ahora, se ha complicado más de la cuenta.

Según el periodista Denilson Barrenechea, “Abel Hernández y Liverpool de Uruguay no llegaron a un acuerdo para finiquitar su salida. De momento la operación se complicó. Veremos qué sucede en las próximas horas. Sporting Cristal a la expectativa, pero también tiene otras opciones”. Esta información cae como un balde de agua fría para los celestes, que tenían al uruguayo como una de sus principales apuestas para reemplazar a Martín Cauteruccio.

En los días previos, el reconocido periodista Sebas Giovanelli de ESPN había indicado que Sporting Cristal ya le había hecho llegar una propuesta concreta al jugador, y que este se reuniría con su representante y con el presidente del club charrúa, José Luis Palma, para analizar los pasos a seguir. No obstante, la falta de acuerdo para destrabar el contrato actual del atacante frenó cualquier posibilidad inmediata.

Desde Uruguay, las versiones han sido mucho más cautas. En el programa radial Sport 890 aseguraron que no existía, hasta ese momento, una comunicación formal entre la dirigencia de Liverpool y el entorno del jugador en relación con algún interés oficial por parte del club peruano. “No ha llegado a la dirigencia ninguna información, ni del grupo de representantes, ni del propio jugador, sobre un interés formal del club peruano”, indicaron.

Abel Hernández, con 34 años, juega en el Liverpool de Uruguay, ex equipo de Sebastián Britos. (Foto: Agencias)

Abel Hernández, de 34 años, sigue ligado contractualmente a Liverpool de Montevideo hasta diciembre de este año. Su rendimiento reciente, con 14 goles en 22 partidos, lo colocó entre los máximos artilleros del campeonato uruguayo, lo que reforzó su valor en el mercado. El equipo culminó en la cuarta posición del torneo, y su directiva no estaría dispuesta a dejarlo salir sin una compensación adecuada.

Su trayectoria habla por sí sola: mundialista en Brasil 2014, campeón de la Copa América 2011, y con pasos por Palermo, Hull City, Internacional, Fluminense y otros equipos de renombre. Además, su participación en torneos como la Copa Confederaciones 2013, donde anotó cuatro goles, dejó una huella en el recuerdo de los hinchas uruguayos.

En La Florida confían en que la figura de Paulo Autuori pueda ser clave para convencer al delantero. El técnico brasileño conoce bien a Hernández, pues lo enfrentó en más de una ocasión durante su paso por clubes del Brasileirao. Esta posible conexión es vista como un punto a favor, aunque aún no hay avances concretos tras la complicación contractual.

Sporting Cristal ya aseguró la incorporación del zaguero Miguel Araujo como refuerzo en defensa, pero la obsesión del comando técnico y la directiva es encontrar a un ‘9’ de peso para el Clausura. Si bien el club también apostaría por jóvenes como Goicochea, la urgencia pasa por encontrar a alguien con gol probado y experiencia internacional. Hernández encajaba en ese perfil.

Por ahora, todo está en espera. Mientras no se resuelva la situación del contrato de Abel Hernández en Liverpool, no habrá luz verde para que vista la celeste. Y aunque Sporting Cristal no descarta seguir insistiendo, también ha comenzado a evaluar otras alternativas para su delantera, en caso esta opción termine por desvanecerse.

