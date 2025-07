Cuando a Sporting Cristal le salió redondo el negocio tras fichar a Santiago González desde la Primera Nacional de Argentina, vio en dicho mercado una posibilidad de explotación. En ese sentido, parecía lógica la contratación de Misael Sosa como refuerzo para esta temporada, pues coincidentemente también provenía del Deportivo Maipú, club de donde salió ‘Santi’.

Sin embargo, el rendimiento del delantero de 23 años no ha sido el esperado, pues además de ni siquiera estar cerca de consolidarse como titular, apenas ha marcado dos goles en 17 partidos en lo va de la temporada, ambos por la Liga 1. En medio de este mal presente, desde Argentina revelaron el concreto interés de Godoy Cruz para hacerse con sus servicios.

Así pues, el periodista Juan Esteban Suraci fue quien dio mayores detalles de cómo van las negociaciones entre el club argentino y Sporting Cristal. “Hay acuerdo, los abogados ya trabajan en los contratos de transferencia y del jugador. En cuestión de horas, Misael Sosa de Sporting Cristal se convertirá en nuevo refuerzo del ‘Expreso’”, explicó en su cuenta de X (antes Twitter).

Este fuerte interés de Godoy Cruz se da en medio de la posibilidad de perder a Santino Andino, delantero pretendiendo por Olympiacos de Grecia, club que en los últimos días mejoró su propuesta económica. En respuesta a esto, el ‘Tomba’ decidió ir con todo por Misael Sosa y esto podría concretarse pronto.

Misael Sosa registra dos goles con Sporting Cristal en la temporada 2025. (Foto: Sporting Cristal)

Según agregan desde la prensa argentina, Godoy Cruz busca llevarse el 50% del pase del futbolista que tiene vínculo con ‘SC’ hasta finales del 2027. Veremos cómo avanzan las tratativas y si finalmente los rimenses llegan a perder a otro elemento ofensivo, si consideramos la reciente partida de Martín Cauteruccio a Bolívar de La Paz.

Si bien Sosa no era titular indiscutible en Sporting Cristal y apenas contaba con minutos –en el último triunfo sobre Atlético Grau ni siquiera ingreso–, era una variante interesante y que pudo haber tenido su revancha en el Torneo Clausura. No obstante, todo hace indicar que no contaba con el respaldo del comando técnico de Paulo Autuori.

Con una pieza de recambio menos, queda saber si Cristal irá por otro extremo o no en este mercado de pases, el cual cierrea el próximo 18 de agosto. Lo cierto es que en el Rímac están buscando a un ‘killer’ que pueda suplir la ausencia de Cauteruccio, quien se marchó a Bolivia con el arrollador registro de 49 goles en 49 partidos disputados.

Este fin de semana comenzará el Torneo Clausura y los bajopontinos debutarán frente a Alianza Universidad en el Estadio Alberto Gallardo, este domingo 20 de julio desde las 11:00 p.m. Por ahora, el único refuerzo anunciado oficialmente ha sido Miguel Araujo, proveniente de la MLS y que se perfila como titular indiscutible en la zaga central.

Misael Sosa llegó a Sporting Cristal proveniente del Deportivo Maipú. (Foto: Deportivo Maipú)

TE PUEDE INTERESAR