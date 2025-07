En una noche mágica que se vivió en Matute, uno de los regresos más esperados por la hinchada ‘blanquiazul’ fue el de Sergio Peña, que se puso nuevamente la camiseta de Alianza Lima en un gran reto frente a Gremio por la Copa Sudamericana. Si bien el volante entró en un momento de emergencia por la lesión de uno de sus compañeros, no fue ajeno a las emociones que sintió rodeado de aplausos en la histórica victoria que les permite soñar en grande.

Transcurrían apenas los primeros 20 minutos, cuando Alan Cantero cayó en el terreno de juego por una dolencia que le impidió seguir disputando el duelo frente a Gremio, lo que encendió las alarmas en el banquillos ‘blanquiazul’. A pesar de la emergencia, Néstor Gorosito lo tuvo muy claro, llamar a Sergio Peña era la primera opción para suplir al volante.

Sin minutos de calentamiento, y bajo la atenta mirada de los hinchas presentes en Matute, el jugador con el dorsal 18 se tuvo que poner al equipo al hombro, buscando ser el cerebro del juego dándole mayor fluidez en el ataque. Y lo logró, terminando como protagonista con un pase gol, vivió un debut soñado y así lo mencionó al culminar el partido.

“Me sentí bien. Era el debut que me esperaba. Alianza tiene un gran equipo, esa fue una de las razones para yo decidir volver a Perú. Jugar en Alianza era la única opción que tenía si venía a Perú. Así que muy feliz por el resultado y por adaptarme rápido al grupo”, declaró.

Sergio Peña hizo su debut oficial con Alianza Lima en el 2025, luego de la lesión de Alan Cantero. (Foto: Captura DSports)

Asimismo, resaltó el tipo de jugadores que tiene a su lado, por la jerarquía de muchos de ellos que están en Selección y el equilibrio que también permanece con las nuevas apariciones. Dicha situación lo ha hecho sentir acogido por el plantel, a pesar de los pocos días de adaptación que tuvo.

“La gente el club, en el vestuario los compañeros me han acogido de la mejor manera y creo que llego en un buen momento del club y en los personal también. Tenemos muchos jugadores en la Selección y eso dice mucho del nivel que viene demostrando el equipo”, indicó.

Por otro lado, no fue esquivo al revelar los detalles de su regreso al conjunto ‘íntimo’ resaltando que no deseaba llegar en el final de su carrera, todo lo contrario, él quería volver en su mejor forma y ser protagonista de equipo. “Siempre lo dije, quería volver físicamente bien, mentalmente bien y creo que es lo que he hecho. Mi familia está siempre contenta que es lo más importante y yo también que tenía muchas ganas de volver”, mencionó.

Un triunfo que hizo historia en el fútbol peruano pasa por la “tranquilidad y la confianza” del plantel, en palabras del propio Peña, que también aseguró que “todos están jugando con una confianza muy buena, el nivel es muy alto, tenemos varios jugadores titulares de Selección. Así que el nivel que demostramos tiene que seguir llevándonos a conseguir triunfos”.

Alianza Lima vs. Gremio por la Copa Sudamericana. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Sergio Peña?

El ‘Depredador’ se tomó un tiempo para destacar el trabajo que el equipo realizó consiguiendo un primer paso en la búsqueda de clasificar a la siguiente etapa. Pero más allá de resaltar lo colectivo, también habló sobre el regreso de Sergio Peña con la camiseta de Alianza Lima, asegurando que será de mucha utilidad para el plantel.

“Vino para sumar. Vemos la calidad de Sergio. Como ya lo había dicho días antes, con la calidad de él, el grupo se va a fortalecer”, aseguró resaltando también la emoción que siente por volver a reencontrarse con su compañero de Selección Peruana, con quien comparte también un lazo familiar.

TE PUEDE INTERESAR