La pelea por el título nacional entra en su recta decisiva y la tabla acumulada de la Liga 1 2025 comienza a definir qué equipos llegarán con vida hasta el final del campeonato. Universitario de Deportes sigue liderando con firmeza y apunta al tricampeonato, aunque todavía no puede confiarse porque detrás suyo Cusco FC y Alianza Lima presionan con fuerza. En paralelo, varios clubes luchan por no caer en los últimos puestos, donde el descenso empieza a acechar a más de uno. Con este panorama, la fecha 14 del Torneo Clausura se presenta como una de las más determinantes del año.

La jornada arrancó el domingo 12 en el Estadio Las Américas, donde Ayacucho FC, que recientemente fue ratificado en primera división tras salvarse del descenso en mesa, igualó 2-2 con ADT de Tarma, elenco que pelea por meterse entre los primeros lugares del Clausura. Más tarde, Alianza Atlético hizo respetar su localía en Sullana, imponiéndose por la mínima diferencia a Los Chankas, en un resultado que los mantiene alejados del fondo de la clasificación.

En el cierre del domingo, Cusco FC buscaba levantar cabeza después de varios tropiezos, pero terminó empatando 1-1 ante Comerciantes Unidos, lo que complica sus aspiraciones de meterse en zona de clasificación internacional y lo aleja del grupo de líderes del Clausura.

El lunes la acción continuó con dos partidos. En Cajamarca, UTC volvió a tropezar tras caer 0-2 frente a Cienciano, resultado que agrava su crisis y lo mantiene entre los coleros del acumulado. En tanto, Juan Pablo II no pudo hacerse fuerte en Chongoyape y perdió 1-0 ante Deportivo Garcilaso, que sigue sumando puntos clave en la mitad superior de la tabla.

Ya el martes 14, el Monumental de la UNSA fue escenario de un duelo atractivo entre Melgar y Alianza Universidad. Los de Huánuco llegaban con confianza tras vencer a Alianza Lima, pero esta vez los arequipeños se impusieron 2-1, manteniéndose firmes en la pelea por el título y en los primeros lugares del acumulado.

Para el miércoles 15 estaba programado el choque más esperado de la jornada: Sporting Cristal vs. Universitario en el Estadio Nacional, encuentro que podría tener impacto directo en la tabla general. Sin embargo, el compromiso fue reprogramado por falta de garantías policiales debido a las protestas sociales que se desarrollan en distintas partes del país.

Finalmente, la fecha 14 se cerrará el jueves 16 en el Estadio Alejandro Villanueva, donde Alianza Lima recibirá a Sport Boys con ambas hinchadas presentes. El duelo es vital para los íntimos, que necesitan sumar para no ceder más terreno en la lucha por clasificar a la próxima Copa Libertadores, mientras los rosados buscan alejarse definitivamente del descenso.

Partidos de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025:

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO CANAL 12/10 FINAL Ayacucho FC 2-2 ADT Las Américas L1 MAX 12/10 FINAL Alianza Atlético 1-0 Los Chankas Campeones del 36 L1 MAX 12/10 FINAL Cusco FC 1-1 Comerciantes Unidos Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX 13/10 FINAL UTC 0-2 Cienciano Germán Contreras Jara L1 MAX 13/10 FINAL Juan Pablo II 0-1 D. Garcilaso C. D. Juan Pablo II L1 MAX 14/10 FINAL Melgar 2-1 AUDH Monumental UNSA L1 MAX 15/10 POSTERGADO Sporting Cristal vs Universitario Estadio Nacional L1 MAX 16/10 8:00 p.m. Alianza Lima vs Sport Boys Estadio Alejandro Villanueva L1 MAX

Descansan: Sport Huancayo y Atlético Grau.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 30 21 6 3 61 20 41 69 2 Cusco FC * 30 17 6 7 53 31 22 57 3 Alianza Lima 30 16 7 7 41 25 16 55 4 Melgar* 32 13 13 6 48 33 20 52 5 Sporting Cristal 29 15 6 8 51 32 19 51 6 Alianza Atlético* 30 15 5 10 39 26 13 50 7 Garcilaso 31 13 9 10 44 35 9 48 8 Sport Huancayo 31 13 6 12 46 43 3 45 9 ADT 31 12 9 10 41 47 -6 45 10 Cienciano 30 10 11 9 47 40 7 41 11 Los Chankas 29 10 8 11 38 49 -11 38 12 Atlético Grau 30 9 10 11 39 39 0 37 13 Sport Boys* 30 8 8 14 36 44 -8 32 14 Juan Pablo II 30 7 9 14 29 43 -14 30 15 Comerciantes Unidos 30 6 9 15 31 48 -17 27 16 Ayacucho FC 30 7 5 18 24 46 -22 26 17 UTC * 30 6 7 16 26 52 -26 25 18 Alianza Universidad 31 6 6 19 31 59 -26 24 19 Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario* 12 9 3 0 23 8 15 30 2 Cusco FC* 12 7 2 3 19 11 8 23 3 Melgar 14 5 6 3 20 14 6 21 4 Garcilaso 13 5 6 2 17 16 1 21 5 ADT 13 6 3 4 17 17 0 21 6 Sporting Cristal 11 5 4 2 20 8 12 19 7 Alianza Lima 12 5 3 4 18 14 4 18 8 Cienciano 12 5 3 4 18 15 3 18 9 Alianza Atlético 12 4 4 4 11 8 7 16 10 Comerciantes Unidos 12 4 4 4 14 17 -3 16 11 Sport Huancayo* 13 4 3 6 23 22 1 15 12 Atlético Grau 12 4 3 5 16 15 1 15 13 Los Chankas 11 5 0 6 14 24 -10 15 14 Alianza Universidad* 13 4 1 8 15 26 -11 13 15 Sport Boys 12 3 3 6 10 16 -6 12 16 Juan Pablo II 12 2 5 5 9 15 -6 11 17 Ayacucho FC 12 3 2 7 10 19 -9 11 18 UTC * 11 1 3 7 9 16 -7 6 19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.