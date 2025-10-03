Tabla de posiciones de la Liga 1 del Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow)
Tabla de posiciones de la Liga 1 del Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow)

El sigue su curso y poco a poco se va clarificando la definición de la , donde Universitario de Deportes es el principal candidato para quedarse con el título y confirmar su tricampeonato. Este fin de semana se disputará la y seguramente tendremos más sorpresas, con la tabla de posiciones moviéndose en la parte alta y algunos clubes buscando salir del fondo para evitar el descenso a la Liga 2 2026.

El primer partido de esta fecha se disputará este viernes 3 de octubre, cuando Comerciantes Unidos enfrente a UTC en el Estadio Juan Maldonado Gamarra desde las 3:00 p.m. El ‘Gavilán del Norte’ llega a este choque después de vencer por 2-0 a Los Chankas, cortando una racha negativa de 13 compromisos sin conocer la victoria, pero las ‘Águilas de Cutervo’ son las favoritas y tendrán que demostrarlo en casa.

La jornada sabatina nos trae tres partidos muy interesantes. El primero de ellos se disputará en Andahuaylas, donde Los Chankas buscarán doblegar a Cusco FC desde la 1:00 p.m. Luego, a las 3:15 p.m., Sporting Cristal visitará a ADT en Tarma, con el objetivo de dar un golpe de altura y quedarse con los tres puntos.

El último compromiso de este sábado se disputará en el Estadio Miguel Grau del Callao, donde Sport Boys recibirá a Sport Huancayo desde las 7:00 p.m. Los dirigidos por Juan Carlos Cabanillas vencieron por 3-2 a Alianza Universidad en su último encuentro, por lo que ahora buscarán revalidarlo sacando un triunfo en casa.

El domingo 5 se cerrará esta echa 13 con cuatro partidos más. El primero de ellos será en el Estadio Heraclio Tapia León, donde Alianza Lima visitará a Alianza Universidad desde las 12:00 p.m. Posteriormente, desde las 3:00 p.m., Atlético Grau recibirá a Melgar en el Estadio Campeones del 36 de Sullana. ¡Dos partidazos!

A las 5:30 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Deportivo Garcilaso chocará con Alianza Atlético. Por último, Universitario de Deportes recibirá a Juan Pablo II College en el Estado Monumental, en el cruce programado para las 6:00 p.m. Ojo, hay que recordar que Cienciano y Ayacucho FC son los clubes que descansan en esta jornada.

Partidos de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025:

FECHAHORAPARTIDOESTADIOCANAL
03/103:00 p.m.Comerciantes Unidos vs. UTCMunicipal Germán Contreras JaraL1 MAX
04/101:00 p.m.Los Chankas vs. Cusco FCLos ChankasL1 MAX
04/103:15 p.m.ADT vs. Sporting CristalUnión TarmaL1 MAX
04/107:00 p.m.Sport Boys vs. Sport HuancayoMiguel GrauGOLPERU
05/1012:00 P.M.Alianza Universidad vs. Alianza LimaHeraclio Tapia LeónL1 MAX
05/103:00 p.m.Atlético Grau vs. MelgarCampeones del 36L1 MAX
05/105:30 p.m.Deportivo Garcilaso vs. Alianza AtléticoInca Garcilaso de la VegaL1 MAX
05/106:00 p.m.Universitario vs. Juan Pablo IIMonumentalGOLPERU

Descansan: Cienciano y Ayacucho FC.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Universitario* 11 8 3 0 20 8 12 27
2 Cusco FC* 10 7 1 2 17 8 9 22
3 Sporting Cristal 10 5 4 1 18 5 13 19
4 Alianza Lima 11 5 3 3 17 12 5 18
5 Garcilaso 11 4 6 1 14 12 2 18
6 Melgar 12 4 5 3 18 13 5 17
7 ADT 11 5 2 4 12 13 -1 17
8 Sport Huancayo 12 4 3 5 22 20 2 15
9 Cienciano 11 4 3 4 16 15 1 15
10 Atlético Grau* 11 4 2 5 16 15 1 14
11 Comerciantes Unidos 10 3 3 4 11 15 -4 12
12 Los Chankas 9 4 0 5 12 22 -10 12
13 Juan Pablo II 10 2 5 3 9 11 -2 11
14 Alianza Atlético 10 2 4 4 6 6 0 10
15 Ayacucho FC 11 3 1 7 8 17 -9 10
16 Alianza Universidad* 11 3 1 7 12 23 -9 10
17 Sport Boys 11 2 3 6 8 15 -7 9
18 UTC * 10 1 3 6 8 14 -6 6
19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Universitario 29 20 6 3 58 20 38 63
2 Cusco FC * 28 17 5 6 51 28 23 56
3 Alianza Lima 29 16 7 6 40 23 17 55
4 Sporting Cristal * 28 15 6 7 49 29 20 51
5 Melgar 30 12 12 6 47 33 13 48
6 Garcilaso 29 12 9 8 42 31 11 45
7 Sport Huancayo 30 13 6 11 45 41 4 45
8 Alianza Atlético * 28 13 5 10 34 24 10 44
9 ADT 29 11 8 10 36 43 -7 41
10 Cienciano 29 9 11 9 45 40 5 38
11 Atlético Grau 29 9 9 11 39 39 0 36
12 Los Chankas 27 9 8 10 36 47 -11 35
13 Juan Pablo II 28 7 9 12 29 39 -10 30
14 Sport Boys* 29 7 8 14 34 43 -9 29
15 Ayacucho FC 29 7 4 18 22 44 -22 25
16 UTC * 28 6 7 15 25 48 -23 25
17 Comerciantes Unidos 28 5 8 15 28 46 -18 23
18 Alianza Universidad 29 5 6 18 28 56 -28 21
19 Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS