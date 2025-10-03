El Torneo Clausura sigue su curso y poco a poco se va clarificando la definición de la Liga 1 2025, donde Universitario de Deportes es el principal candidato para quedarse con el título y confirmar su tricampeonato. Este fin de semana se disputará la fecha 13 y seguramente tendremos más sorpresas, con la tabla de posiciones moviéndose en la parte alta y algunos clubes buscando salir del fondo para evitar el descenso a la Liga 2 2026.
El primer partido de esta fecha se disputará este viernes 3 de octubre, cuando Comerciantes Unidos enfrente a UTC en el Estadio Juan Maldonado Gamarra desde las 3:00 p.m. El ‘Gavilán del Norte’ llega a este choque después de vencer por 2-0 a Los Chankas, cortando una racha negativa de 13 compromisos sin conocer la victoria, pero las ‘Águilas de Cutervo’ son las favoritas y tendrán que demostrarlo en casa.
La jornada sabatina nos trae tres partidos muy interesantes. El primero de ellos se disputará en Andahuaylas, donde Los Chankas buscarán doblegar a Cusco FC desde la 1:00 p.m. Luego, a las 3:15 p.m., Sporting Cristal visitará a ADT en Tarma, con el objetivo de dar un golpe de altura y quedarse con los tres puntos.
El último compromiso de este sábado se disputará en el Estadio Miguel Grau del Callao, donde Sport Boys recibirá a Sport Huancayo desde las 7:00 p.m. Los dirigidos por Juan Carlos Cabanillas vencieron por 3-2 a Alianza Universidad en su último encuentro, por lo que ahora buscarán revalidarlo sacando un triunfo en casa.
El domingo 5 se cerrará esta echa 13 con cuatro partidos más. El primero de ellos será en el Estadio Heraclio Tapia León, donde Alianza Lima visitará a Alianza Universidad desde las 12:00 p.m. Posteriormente, desde las 3:00 p.m., Atlético Grau recibirá a Melgar en el Estadio Campeones del 36 de Sullana. ¡Dos partidazos!
A las 5:30 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Deportivo Garcilaso chocará con Alianza Atlético. Por último, Universitario de Deportes recibirá a Juan Pablo II College en el Estado Monumental, en el cruce programado para las 6:00 p.m. Ojo, hay que recordar que Cienciano y Ayacucho FC son los clubes que descansan en esta jornada.
Partidos de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025:
|FECHA
|HORA
|PARTIDO
|ESTADIO
|CANAL
|03/10
|3:00 p.m.
|Comerciantes Unidos vs. UTC
|Municipal Germán Contreras Jara
|L1 MAX
|04/10
|1:00 p.m.
|Los Chankas vs. Cusco FC
|Los Chankas
|L1 MAX
|04/10
|3:15 p.m.
|ADT vs. Sporting Cristal
|Unión Tarma
|L1 MAX
|04/10
|7:00 p.m.
|Sport Boys vs. Sport Huancayo
|Miguel Grau
|GOLPERU
|05/10
|12:00 P.M.
|Alianza Universidad vs. Alianza Lima
|Heraclio Tapia León
|L1 MAX
|05/10
|3:00 p.m.
|Atlético Grau vs. Melgar
|Campeones del 36
|L1 MAX
|05/10
|5:30 p.m.
|Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético
|Inca Garcilaso de la Vega
|L1 MAX
|05/10
|6:00 p.m.
|Universitario vs. Juan Pablo II
|Monumental
|GOLPERU
Descansan: Cienciano y Ayacucho FC.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
