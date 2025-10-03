El Torneo Clausura sigue su curso y poco a poco se va clarificando la definición de la Liga 1 2025, donde Universitario de Deportes es el principal candidato para quedarse con el título y confirmar su tricampeonato. Este fin de semana se disputará la fecha 13 y seguramente tendremos más sorpresas, con la tabla de posiciones moviéndose en la parte alta y algunos clubes buscando salir del fondo para evitar el descenso a la Liga 2 2026.

El primer partido de esta fecha se disputará este viernes 3 de octubre, cuando Comerciantes Unidos enfrente a UTC en el Estadio Juan Maldonado Gamarra desde las 3:00 p.m. El ‘Gavilán del Norte’ llega a este choque después de vencer por 2-0 a Los Chankas, cortando una racha negativa de 13 compromisos sin conocer la victoria, pero las ‘Águilas de Cutervo’ son las favoritas y tendrán que demostrarlo en casa.

La jornada sabatina nos trae tres partidos muy interesantes. El primero de ellos se disputará en Andahuaylas, donde Los Chankas buscarán doblegar a Cusco FC desde la 1:00 p.m. Luego, a las 3:15 p.m., Sporting Cristal visitará a ADT en Tarma, con el objetivo de dar un golpe de altura y quedarse con los tres puntos.

El último compromiso de este sábado se disputará en el Estadio Miguel Grau del Callao, donde Sport Boys recibirá a Sport Huancayo desde las 7:00 p.m. Los dirigidos por Juan Carlos Cabanillas vencieron por 3-2 a Alianza Universidad en su último encuentro, por lo que ahora buscarán revalidarlo sacando un triunfo en casa.

El domingo 5 se cerrará esta echa 13 con cuatro partidos más. El primero de ellos será en el Estadio Heraclio Tapia León, donde Alianza Lima visitará a Alianza Universidad desde las 12:00 p.m. Posteriormente, desde las 3:00 p.m., Atlético Grau recibirá a Melgar en el Estadio Campeones del 36 de Sullana. ¡Dos partidazos!

A las 5:30 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Deportivo Garcilaso chocará con Alianza Atlético. Por último, Universitario de Deportes recibirá a Juan Pablo II College en el Estado Monumental, en el cruce programado para las 6:00 p.m. Ojo, hay que recordar que Cienciano y Ayacucho FC son los clubes que descansan en esta jornada.

Partidos de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025:

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO CANAL 03/10 3:00 p.m. Comerciantes Unidos vs. UTC Municipal Germán Contreras Jara L1 MAX 04/10 1:00 p.m. Los Chankas vs. Cusco FC Los Chankas L1 MAX 04/10 3:15 p.m. ADT vs. Sporting Cristal Unión Tarma L1 MAX 04/10 7:00 p.m. Sport Boys vs. Sport Huancayo Miguel Grau GOLPERU 05/10 12:00 P.M. Alianza Universidad vs. Alianza Lima Heraclio Tapia León L1 MAX 05/10 3:00 p.m. Atlético Grau vs. Melgar Campeones del 36 L1 MAX 05/10 5:30 p.m. Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX 05/10 6:00 p.m. Universitario vs. Juan Pablo II Monumental GOLPERU

Descansan: Cienciano y Ayacucho FC.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario* 11 8 3 0 20 8 12 27 2 Cusco FC* 10 7 1 2 17 8 9 22 3 Sporting Cristal 10 5 4 1 18 5 13 19 4 Alianza Lima 11 5 3 3 17 12 5 18 5 Garcilaso 11 4 6 1 14 12 2 18 6 Melgar 12 4 5 3 18 13 5 17 7 ADT 11 5 2 4 12 13 -1 17 8 Sport Huancayo 12 4 3 5 22 20 2 15 9 Cienciano 11 4 3 4 16 15 1 15 10 Atlético Grau* 11 4 2 5 16 15 1 14 11 Comerciantes Unidos 10 3 3 4 11 15 -4 12 12 Los Chankas 9 4 0 5 12 22 -10 12 13 Juan Pablo II 10 2 5 3 9 11 -2 11 14 Alianza Atlético 10 2 4 4 6 6 0 10 15 Ayacucho FC 11 3 1 7 8 17 -9 10 16 Alianza Universidad* 11 3 1 7 12 23 -9 10 17 Sport Boys 11 2 3 6 8 15 -7 9 18 UTC * 10 1 3 6 8 14 -6 6 19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 29 20 6 3 58 20 38 63 2 Cusco FC * 28 17 5 6 51 28 23 56 3 Alianza Lima 29 16 7 6 40 23 17 55 4 Sporting Cristal * 28 15 6 7 49 29 20 51 5 Melgar 30 12 12 6 47 33 13 48 6 Garcilaso 29 12 9 8 42 31 11 45 7 Sport Huancayo 30 13 6 11 45 41 4 45 8 Alianza Atlético * 28 13 5 10 34 24 10 44 9 ADT 29 11 8 10 36 43 -7 41 10 Cienciano 29 9 11 9 45 40 5 38 11 Atlético Grau 29 9 9 11 39 39 0 36 12 Los Chankas 27 9 8 10 36 47 -11 35 13 Juan Pablo II 28 7 9 12 29 39 -10 30 14 Sport Boys* 29 7 8 14 34 43 -9 29 15 Ayacucho FC 29 7 4 18 22 44 -22 25 16 UTC * 28 6 7 15 25 48 -23 25 17 Comerciantes Unidos 28 5 8 15 28 46 -18 23 18 Alianza Universidad 29 5 6 18 28 56 -28 21 19 Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

