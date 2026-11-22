Ada Jaén dio el golpe en Trujillo. El equipo cajamarquino venció por 1-0 a Carlos A. Mannucci en el estadio Mansiche y consiguió su clasificación a la gran final de la Liga 2, donde enfrentará a la Universidad San Martín en una serie que definirá al equipo que buscará el ascenso a la Liga 1.

La clasificación llegó gracias al tanto del argentino Emanuel Maciel, quien a los 32 minutos encontró el camino del gol tras una gran asistencia de Piero Ratto, que envió un preciso centro desde el sector izquierdo. La conexión entre ambos terminó siendo decisiva para que Ada Jaén consiguiera una victoria de enorme valor en territorio trujillano.

Con este resultado, Ada Jaén dejó en el camino a Carlos A. Mannucci y ahora tendrá la oportunidad de pelear por el objetivo más importante de la temporada: conseguir el ascenso a la máxima categoría del fútbol peruano. Al frente estará San Martín, que también aseguró su presencia en la definición del campeonato.

Detrás de este proyecto deportivo se encuentra José Zegarra, conocido popularmente como el ‘Chino Take’, presidente de la institución y quien mantiene una amistad con el delantero Paolo Guerrero. Ahora, Ada Jaén está a un paso de concretar una campaña histórica y buscará cerrar su participación en la Liga 2 con el ansiado boleto a la Liga 1.

En cuanto a la programación de la final, Depor pudo conocer que el primer encuentro entre Ada Jaén y San Martín se disputará en Jaén, mientras que el partido de vuelta tendrá como escenario Lima. Sin embargo, todavía está pendiente de confirmación el recinto deportivo que albergará el segundo compromiso. Una de las posibilidades es el estadio de Santa Anita, donde San Martín juega habitualmente como local, aunque no se descarta que la institución pueda elegir otro escenario para disputar el encuentro decisivo.

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