La Universidad San Martín consiguió su clasificación a la gran final de la Liga 2 tras derrotar por 1-0 a Unión Comercio en condición de visitante. El encuentro se disputó en el estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto y tuvo como protagonista al defensor brasileño Otávio Gut, quien marcó el único tanto de la tarde.

El conjunto dirigido por Guillermo Salas encontró rápidamente la ventaja. A los 10 minutos, Otavio Gut apareció en el área rival y, con un certero remate de cabeza, venció al arquero Luis Melquiades para establecer el 1-0. Ese tanto terminó siendo determinante para que los santos consiguieran el resultado que necesitaban para avanzar a la siguiente instancia.

El compromiso fue disputado, con Unión Comercio intentando encontrar el camino hacia el empate, pero San Martín supo sostener la diferencia y administrar su ventaja hasta el pitazo final. De esta manera, el equipo albo aseguró su presencia en la definición por el ascenso a la máxima categoría del fútbol peruano.

Tras conseguir la clasificación, Otávio Gut conversó en exclusiva con Depor y expresó su alegría por el objetivo alcanzado, además de destacar el significado especial que tuvo su anotación. “Estoy muy contento por lo que logró el equipo hoy. Creo que este gol, personalmente, representa todo lo que estoy aportando a ese club y al equipo durante todo el año. Hoy fui recompensado y estoy muy contento”, manifestó el defensor brasileño.

El futbolista brasileño también resaltó el compromiso que asumió desde el comienzo de la temporada y lo satisfactorio que resulta formar parte de un proyecto que busca devolver a San Martín al lugar que considera que merece. “Representar a ese club desde el inicio de la temporada, conocer a todos los que hacen que el club siga con la ilusión del ascenso y colocar al club donde se lo merece, siendo parte activa de eso, es muy satisfactorio”, señaló.

Finalmente, Otavio Gut explicó que su rendimiento es consecuencia del trabajo que realiza durante la semana y de la preparación que mantiene para llegar en las mejores condiciones a cada compromiso. “Yo personalmente manejo pensando en la semana de trabajo, en lo que tengo que hacer en los entrenamientos para que el día del partido esté lo más preparado posible. El resultado es el reflejo de todo eso”, concluyó.

Ahora, San Martín deberá esperar al ganador de la llave entre Carlos A. Mannucci y ADA Jaén para conocer a su rival en la gran final de la Liga 2. El equipo de Guillermo Salas está a un paso de cumplir su objetivo de conseguir el ascenso y regresar a la Liga 1.

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