Tranquilo, calmado y sereno. Así luce Adrián Zela en medio de los entrenamientos del Sport Boys. El zaguero central fue invitado a ‘Full Deporte por Depor’, en donde habló sobre la posibilidad de jugar en el extranjero hace un par de años, así como del día a día en el equipo rosado con la planificación de cara al reinicio de la Liga 1 en la capital peruana.

“Hubo la chance de jugar en un equipo de afuera en el 2018, pero la rechacé, porque al irme podría costarme la adaptación”, señaló en referencia a sus chances de estar en el exterior.

En cuanto a la vuelta de los entrenamientos con Boys, el defensa indicó que el campeonato es otro, pero que el objetivo sigue siendo el mismo: clasificar a un mismo torneo internacional. “Nosotros nos hemos preparado bien en estos meses y hemos cumplido con los protocolos. Ahora no se tiene que viajar tanto y se nos abre una ventaja de jugar por algo más”, indicó.

Asimismo, Zela dejó muy en claro que no solo espera seguir sumando partidos en esta temporada (actualmente lleva tres con camiseta rosada), sino llevarse aún más el cariño de la hinchada chalaca. “El recibimiento que tuve el día de la presentación fue impactante. Por eso me gustaría hacer más grande este lazo. Yo sé que con un buen rendimiento se puede lograr. Estoy confiado que mi paso no va a hacer efímero”.