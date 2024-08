La fecha 7 del Torneo Clausura 2024 tendrá un duelo de alto nivel con ADT vs. Melgar en la ciudad de Tarma. Ambas escuadras luchan por no quedarse relegados en el certamen y necesitan una victoria. Sin embargo, la rivalidad no solo será en el campo de juego: también se trasladará a los banquillos con dos directores técnicos que se conocen a la perfección porque son hermanos. Wilmar y Marco Valencia protagonizarán un partido aparte y quien mostró sus impresiones, en primera instancia, fue ‘Bam Bam’, el más experimentado.

“Tenemos la fortuna de poder encontrarnos el viernes en un campo de juego con Marco pero no vamos a jugar nosotros, van a jugar 11 contra 11, ADT contra Melgar. Esperamos un gran partido y nosotros volver a la senda del triunfo de locales”, contó Wilmar en Radio Ovación.

Además, fiel a su estilo, el DT de ADT dejó un mensaje para Marco: “Disfruto mucho de los logros de mi hermano, seguro es recíproco, nos toca ser rivales el día viernes. Esperamos que el menor respete al mayor (risas) y las cosas se den de la mejor manera en el campo”.

Será la segunda vez que Wilmar y Marco estarán cada uno en su zona técnica. El primer enfrentamiento se dio hace cuatro años, en la fase II del torneo del 2020, cuando el ‘Dominó’ de ‘Toño’ pasó por encima al Sport Huancayo de su hermano mayor, una victoria para el menor de los Valencia por 4-0 en la octava fecha, con doblete de Irven Ávila, otro de Joel Sánchez y Joel Amoroso.

Por otro lado, Wilmar Valencia también aprovechó en contar algunos detalles de cómo viene el equipo y dio luces de cierta ventaja para Melgar, recordando que no jugó en la fecha anterior contra Comerciantes Unidos, debido a que este último no pudo viajar hacia Arequipa.

“Las condiciones en las que llega Melgar y ADT al viernes son totalmente distintas. Nosotros hasta hoy estamos en proceso de recuperar a algunos jugadores que hicieron un gran esfuerzo ese día, Melgar no hizo ningún esfuerzo, preparó el partido y esa es la diferencia. Cada que cancelan un partido benefician a los que no participaron. Nosotros mañana tenemos un entrenamiento más y esperamos llegar en las mejores condiciones”, precisó.

La crítica de Wilmar Valencia al fútbol peruano

El director técnico de ADT dejó un mensaje para el fútbol peruano, en relación a las condiciones que se vienen presentando en los últimos años. Para Wilmar, existe una gran diferencia en cómo se desarrollan los equipos de provincia, a diferencia de cómo se planifican en Lima.

“No es igual el tema logístico, ni la situación económica, en los derechos de televisión nomás ya hay una diferencia muy grande. Nosotros jugamos con Alianza el sábado, con el sueldo de dos jugadores pagan la planilla completa de ADT, hay una serie de diferencias que uno trata de igualar en el campo. La logística de Chankas, de Sport Huancayo y de ADT es totalmente distinta a las de los demás equipos. El calendario, la geografía, las condiciones de clima, nadie se preocupa de eso, solamente programan los partidos”, mencionó.

Además, puntualizó: “Han reducido el tiempo del Clausura para que termine a fines de octubre pero no se toma en cuenta esto, la cantidad de lesiones que hay en los distintos equipos. Algún día se pondrán las pilas y para exigir una mejora en nuestro fútbol hay que analizar todos esos aspectos”.





¿A qué hora juegan ADT vs. Melgar?

Siguiendo con la programación, ADT vs. Melgar se disputará el viernes 16 de agosto. El inicio del encuentro está fijado para las 1:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 3:00 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 2:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 12:00 p.m.

¿En qué canales ver ADT vs. Melgar?

Por la fecha 7, Alianza Atlético vs. Cusco FC será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





