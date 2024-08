Jairo Vélez sobre la etapa de Paolo Guerrero en la UCV: “Casi no hablaba”

Son tiempos difíciles los que vive la Universidad César Vallejo. Están antepenúltimos en el acumulado (apenas por encima de Carlos A. Mannucci y Unión Comercio), registran tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura y el último martes se confirmó que Guillermo Salas dejó el buzo de DT ante la posible llegada de Christian Cueva. En medio de todo ese contexto, Depor conversó con Jairo Vélez, quien es una de las piezas que le da un aire distinto al ‘Poeta’ cada fin de semana: alcanzó 1 841′ en la Liga 1 2024. Ese detalle, y sus cinco años en el club norteño, lo ubican como una voz autorizada para hablar de la atmósfera de la UCV, de la salida de ‘Chicho’ y, claro, del ‘caso Paolo Guerrero’. Incluso también se refirió a la Selección Peruana.

¿Llegó alguna propuesta para jugar en la Selección Peruana?

Yo tengo cinco años en Perú y estoy sacando mis papeles para no ocupar plaza de extranjero. Pero siento que, en la selección, deben jugar los que han nacido en ese país. Pero, si se da, en ese momento se pensará qué decisión tomar. Ese momento primero tiene que llegar. De repente digo que sí quiero jugar y nunca me llaman (risas).

Estos son momentos difíciles para la escuadra ‘Poeta’: ¿cómo manejar toda esta presión?

Es una situación donde nadie quiere estar, y se tiene que trabajar para salir de este mal momento. Pero esta vez nos toca y es parte del fútbol.

Se te ve comprometido, ¿qué tanto cariño le tienes al club?

Este es mi quinto año, y siento cariño por el club. Vallejo es mi casa, Trujillo es mi casa. Trato, con mi trabajo y con mi fútbol, devolver ese cariño que me ha dado esta ciudad.

Jairo, ¿cuánto le afectó al grupo todo lo ocurrido con el ‘caso Paolo Guerrero’?

Son cosas que sí afectan. Yo salgo a la calle y me preguntan: ‘Hey, qué pasó con Paolo’. Quieras o no, te afecta. Y en redes sociales también. Todos somos César Vallejo y nos toca vivir eso.

¿Cómo era Paolo Guerrero con el grupo?

Paolo es como se nota. Él casi no hablaba, por allí cruzamos un par de palabras y nada más. No siento que tampoco nos afectó (su salida) ni tampoco que haya hecho un gran favor. Siempre trato de no hablar (del tema), y trato de concentrarme en lo mío.

Por otro lado, ¿cómo analizas la chance de hacer dupla con Christian Cueva en la volante?

No sé si aportaría, o no. Eso se ve en el campo de juego. Yo te podría decir sí, por la calidad que tiene de juego, porque el campeonato peruano es muy difícil.

Te comentaba que era un momento difícil no solo por resultados, sino también por la salida de Guillermo Salas. ¿Cómo recibieron la noticia?

Personalmente lo tengo al ‘Chicho’ bien. Lo que pasa es que tengo el partido el viernes (frente a Sport Boys), y no da tiempo de pensar, no tenemos tiempo en pensar en lo que pasó con el ‘profe’. El fútbol no espera.

Están en una posición incómoda en el acumulado. En zona de descenso...

Primeramente, no vamos a vamos bajar. De eso estoy seguro.

¿Te gustaría seguir jugando en la Universidad César Vallejo?

Para irme, tendría que ser (una opción) mucho más bonita.

¿Se podría decir que estás en tu lugar feliz?

Hoy en día, sí. Yo trabajo para hacer las cosas mejor, quiero quedarme por el cariño que le tengo al club.

¿Qué mensaje le dirías a la hinchada ‘Poeta’?

Que nos sigan apoyando, que vamos a salir de esta. No queremos estar en esta situación, nos afecta mucho y queremos regalarles alegrías. Vamos a salir de esta.

¿Cuál es el próximo partido de César Vallejo?

La Universidad César Vallejo urge de victorias en el Torneo Clausura. Su próximo desafío será este viernes 16 de agosto (3:15 p.m.) frente a Sport Boys, en el Mansiche. Los ‘Poetas’ irán con todo en casa para salir de los últimos lugares de la tabla acumulada. Posteriormente, el ahora equipo de ‘Manzanita’ Hernández volverá a ser local el día 19, ante Alianza Atlético de Sullana.

Ambos duelos serán transmitidos por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de estos compromisos, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR