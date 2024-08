Cada vez quedan menos partidos para saber cuál será el equipo campeón de la Liga Femenina 2024. Por ahora, el certamen está en etapa de semifinales y tiene como protagonistas a las siguientes instituciones: Universitario de Deportes, Alianza Lima, Carlos A. Mannucci y Sporting Cristal. Y luego de los cotejos de ida, queda claro que las llaves aún no están cerradas (hubo empate en el estadio Mansiche de Trujillo y en el Alberto Gallardo). Por ello, la expectativa es grande para conocer a las finalistas. En esta nota todo sobre la fecha y horario de las revanchas.

Este domingo 18 de agosto, la jornada comenzará desde las 10:30 a.m. en Campo Mar: Universitario de Deportes y Carlos A. Mannucci van por el segundo round. El duelo de ida se jugó el pasado 10 de agosto en el Estadio Mansiche de Trujillo. El cotejo terminó 1-1; de alguna manera hay cierta ventaja para las merengues.

Para Universitario, el partido se abrió con un autogol de Yelitza Toledo a los 16′. Sin embargo, el conjunto trujillano se repuso y a los 36′ encontró la igualdad gracias a Maribel Portillo. Ahora, a pesar de que hubo acciones de peligro en el segundo tiempo, no se movió más el marcador.

Cabe señalar que desde las 3:30 pm., y en el estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima y Sporting Cristal se mirarán las caras. Las blanquiazules buscarán la clasificación ante su público, luego de igualar sin goles en la ida. Un detalle no menor es que por tercer año consecutivo, estos cuatro equipos llegan a esta instancia del campeonato.

Previo a las semifinales, Alianza Lima, con 14 unidades, se consolidó como el único líder del Hexagonal. Por su parte, el equipo trujillano de Carlos A. Mannucci quedó en segundo lugar con 12 puntos; mientras que Universitario se situó en el tercer puesto con 11 unidades. Por otro lado, se encuentra Sporting Cristal, que alcanzó cinco puntos y, de esta manera, avanzó a las semifinales.

¿Dónde ver las semifinales?

Los partidos entre Universitario vs. Carlos Mannucci y Sporting Cristal vs. Alianza Lima por la Liga Femenina 2024, que se disputarán este fin de semana, serán transmitidos por la señal de Nativa TV. Para sintonizar estos encuentros debes ir al canal 736 HD de Movistar Deportes, 516 HD de Claro TV y 1189 HD de DIRECTV. Además, podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias a través de la web de Depor. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR