La historia del fútbol peruano presenta a Claudio Pizarro como uno de los embajadores y representantes en el mundo que, por su paso en Alemania, se quedó con el rótulo de leyenda en Werder Bremen y Bayern Múnich. Es más, el 24 de septiembre de 2022 recibió un espléndido homenaje en su duelo de despedida desde el Weserstadion. Aquella noche, el escudo de Alianza Lima fue proyectado en el campo de juego, como parte del show de luces. El ‘Bombardero’ tuvo sus primeros pasos en el club de La Victoria y además, ha confesado ser hincha. El último post en redes sociales, reafirma esto último.

“Arriba Alianza!!”, escribió el ex futbolista en una historia de su cuenta de Instagram. En la imagen, se puede apreciar que Pizarro está disfrutando de un periodo de vacaciones o tiempo libre en la playa y hay otro detalle que no pasó desapercibido: una toalla con los colores característicos del club.

El mensaje de Claudio Pizarro en redes sociales. (Foto: Instagram)

Actual embajador de Bayern Múnich, Claudio ha hecho historia en el club ´bávaro’ y mencionar su nombre en Alemania es relacionarlo, de inmediato, con el Perú. Su cariño por Alianza Lima nunca ha sido negado; sin embargo, hace algún tiempo, contó la razón por la que no regresó como futbolista.

“Siempre tenía la ilusión de volver, pero al final me salía siempre un año más en Alemania y al final ya no estaba bien físicamente, me dolía la espalda. Al final me pusé a pensar y dije “¿Voy a ir a Alianza para hacer un papelón? ¿Para no divertime? Dije ‘no, mejor no’”, confesó en el programa ‘La Fe del Cuto’.

Una deuda personal para Pizarro, que quedará en el recuerdo, es salir campeón con el club: “Mi primera temporada tuve muchas lesiones, en la segunda íbamos punteros, estábamos para campeonar, pero tocó viajar a la Copa Kirin y cuando volvimos ya nos habían remontado en la tabla”.









