Han pasado casi cinco meses desde que Perú y Chile se vieron las caras por última vez, en un 0-0 que les sirvió de poco a ambas selecciones en el arranque de la Copa América 2024. El AT&T Stadium fue testigo de un empate bastante luchado en el centro del campo y con unas cuantas ocasiones de peligro, pero que dentro de todo dejó pocas conclusiones concretas. Así pues, este viernes se reeditará dicho partido en el Estadio Monumental, aunque bajo otro contexto y con varias premisas de por medio, donde el perdedor podría despedirse prematuramente del próximo Mundial.

Por más que la Selección Peruana se ubique por encima de la chilena en la tabla de posiciones, solo un punto las separa y las campañas que vienen realizando en las Eliminatorias 2026 son igual de pobres. Por eso, a sabiendas de que los últimos seis partidos del proceso clasificatorio se disputarán el próximo año, este duelo en Lima podría marcar un antes y un después en los dos conjuntos. En ese sentido, a propósito del choque del 15 de noviembre, en Depor marcaremos las diferencias que hay entre uno y otro en comparación con lo que se vivió hace unos meses en Estados Unidos, y si estos cambios podrían repercutir en el desarrollo del encuentro que veremos en unos días.

Perú y Chile tuvieron un partido muy reñido por la Copa América 2024. (Foto: EFE)

Los que ya no están

Comenzando por la portería de la Selección Peruana, Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Diego Romero se han mantenido desde la Copa América hasta el día de hoy, compartiendo vestuarios desde la primera convocatoria de Jorge Fossati en marzo. En Chile la cosa es muy distinta, porque Ricardo Gareca dejó de contar con dos de los tres arqueros que fueron a Estados Unidos: Claudio Bravo y Gabriel Arias; el primero porque se retiró del fútbol y el segundo sin explicación alguna, pues lo dejó de citar después de haber sido el dueño del arco chileno en septiembre. El único que se mantiene en la nómina es Bryan Cortés, quien fue el titular ante Brasil y Colombia.

En la línea defensiva, Perú ha sostenido la base desde marzo y de los que fueron al torneo continental solo no sigue Ánderson Santamaría, quien tampoco fue llamado hace un mes. De ahí en más, continúan Miguel Araujo, Alexander Callens, Luis Abram, Carlos Zambrano y Aldo Corzo. En la ‘Roja’, de los nueve defensores convocados por el ‘Tigre’, poco a poco se fueron borrando Matías Catalán, Mauricio Isla, Thomas Galdames y Nicolás Fernández. Eso sí, el único que no está por lesión es Igor Lichnovsky, quien se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha a mediados de agosto.

Posición Jugadores que ya no siguen Porteros - Defensores Ánderson Santamaría Mediocampistas Christian Cueva y Marcos López Delanteros André Carrillo, Franco Zanelatto y Joao Grimaldo

Los jugadores de Perú que ya no siguen en noviembre.

Christian Cueva jugó la Copa América sin tener club y ahora Jorge Fossati no lo considera en sus convocatorias. (Foto: Getty Images)

La ‘Blanquirroja’ tampoco desechó muchos nombres en el mediocampo, pues el único nombre destacado que ya no sigue desde hace meses es el de Christian Cueva, quien no tiene el nivel para ni siquiera mirarlo de reojo como un alternativa. También hay que mencionar a Marcos López, pero que ahora no fue convocado por su sanción y una decisión técnica. Jesús Castillo, Wilder Cartagena, Piero Quispe, Sergio Peña, Oliver Sonne, Andy Polo y Luis Advíncula se mantienen en el plantel. Por otra parte, en Chile dejaron de ser citados Marcelino Núñez y César Pérez, mientras que continúan Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría, Diego Valdés y Esteban Pavez.

La ofensiva de la Selección Peruana no ha sufrido muchos cambios en estos casi cinco meses desde que se disputó la Copa América, pues de los que viajaron solo no siguen André Carrillo, Franco Zanelatto y Joao Grimaldo; la ‘Culebra’ todavía no convence al ‘Nono’, mientras que la poca continuidad le jugó en contra a los otros dos atacantes. Nuevamente en el conjunto sureños las variaciones sí se dieron de manera más drástica, ya que Ben Brereton, Víctor Dávila, Marcos Bolados, Cristian Zavala y Alexis Sánchez ya nos siguen en noviembre; eso sí, recordemos que el ‘Niño Maravilla’ sí es considerado por Ricardo Gareca, pero por ahora no es llamado porque no recibe el alta médica del Udinese.

Posición Jugadores que ya no siguen Porteros Gabriel Arias y Claudio Bravo Defensores Matías Catalán, Mauricio Isla, Thomas Galdames, Nicolás Fernández e Igor Lichnovsky. Mediocampistas Marcelino Núñez y César Pérez Delanteros Ben Brereton, Víctor Dávila, Marcos Bolados, Cristian Zavala y Alexis Sánchez

Los jugadores de Chile que ya no siguen en noviembre.

Marcelino Núñez es uno de los jugadores que perdió lugar en las convocatorias de Chile. (Foto: Getty Images)

Las caras nuevas

La comparativa también nos lleva a destacar a los que recién se sumaron a ambas selecciones en estos últimos meses. En el arco de Perú, Diego Enríquez fue citado para la fecha doble de noviembre, especialmente porque Pedro Gallese no está habilitado para el primer partido. En Chile, en vista de que Claudio Bravo y Gabriel Arias ya no están en los planes de Ricardo Gareca, Lawrence Vigoroux y Vicente Reyes son dos guardametas jóvenes que se sumaron a este proceso como parte de las apuestas del entrenador argentino.

En la línea de fondo de la ‘Bicolor’, Renzo Garcés y Erick Noriega se ganaron con justicia su lugar dentro del plantel, gracias a que realizaron un último semestre bastante destacado en Alianza Lima, a pesar de que el club no consiguió los objetivos colectivos. En la vereda de frente, Francisco Sierralta, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola y Marcelo Morales hicieron los méritos para convencer a Gareca y poco a poco irse metiendo en sus convocatorias. En el caso de Loyola, fue titular en los dos últimos encuentros ante Brasil y Colombia.

Posición Los que se sumaron Porteros Diego Enríquez Defensores Renzo Garcés y Erick Noriega Mediocampistas Jean Pierre Archimbaud, Horacio Calcaterra, Jorge Murrugarra y Miguel Trauco Delanteros Alex Valera y Luis Ramos

Los jugadores de Perú que se fueron sumando al plantel.

Erick Noriega todavía no debuta con Perú en partidos oficiales. (Foto: La Bicolor)

La caras nuevas también se fueron sumando en la volante de la ‘Blanquirroja’, con las inclusiones de Jean Pierre Archimbaud, Horacio Calcaterra, Jorge Murrugarra y el reciente regreso de Miguel Trauco, quien sí estuvo en septiembre pero no en octubre. El seleccionado chileno, entre tanto, solo incluyó tres nuevos nombres: Vicente Pizarro, Luciano Cabral y Williams Alarcón; ojo, este último recientemente quedó desafectado por una lesión en el aductor y se perderá la jornada doble.

Finalmente, en las última convocatorias Perú pudo recuperar a Alex Valera, quien decidió no viajar a Estados Unidos para la Copa América por motivos personales. Asimismo, Luis Ramos, de gran temporada en Cusco FC, convenció a Jorge Fossati y ya suma dos llamados al hilo. En lo concerniente a Chile, considerando que están padeciendo muchos problemas para llegar al gol, el ‘Tigre’ Gareca apostó por estos nombres para noviembre: Alexander Aravena, Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia y Felipe Mora.

Haciendo un balance general de ambos planteles, Chile fue la selección que más cambió entre junio y noviembre, ya que 14 de los 26 futbolistas que fueron a la Copa América no siguen dentro del mapa de Gareca. A su vez, el estratega argentino incluyó 13 elementos nuevos hasta la fecha. En cuanto a Perú, solo seis jugadores que fueron al certamen continental han perdido terreno en estos meses, mientras que nueve piezas se unieron al proceso y esperan tener su chance para estos compromisos frente a la ‘Roja’ y Argentina.

Posición Los que se sumaron Porteros Lawrence Vigoroux y Vicente Reyes Defensores Francisco Sierralta, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola y Marcelo Morales Mediocampistas Vicente Pizarro y Luciano Cabral Delanteros Alexander Aravena, Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia y Felipe Mora

Los jugadores de Chile que se fueron sumando al plantel.

Felipe Mora es una de las apuestas ofensivas de Ricardo Gareca para la fecha doble de noviembre. (Foto: MLS)

Realidades similares

Como bien señalamos líneas arriba, la diferencia entre una y otra selección es mínima desde el resultado, pero desde el aspecto emocional Perú parte con una ligera ventaja. Desde aquella vez que se enfrentaron en Arlington, la ‘Bicolor’ registró cuatro derrotas, un empate y un triunfo, siendo este último ante Uruguay por las Eliminatorias. Por el lado de Chile, perdió cinco veces y apenas consiguió un empate, en el 0-0 ante Canadá por el cierre de la fase de grupos de la Copa América; por el proceso clasificatorio , los de Ricardo Gareca sucumbieron en todos sus cuatro encuentros entre septiembre y octubre.

Uno de los mayores problemas de la ‘Blanquirroja’ sigue siendo el aspecto ofensivo, donde la influencia de los mediocampistas es muy intermitente y esto no permite que los delanteros cuenten con varias chances de gol por partido. Dentro de todo, los zagueros se han hecho cargo de los tantos que valieron puntos: Alexander Callens en el 1-1 frente a Colombia, y Miguel Araujo para decretar el 1-0 sobre Uruguay. Un detalle no menor es que Jorge Fossati ha tenido que lidiar con muchas ausencias en estos dos meses, y para variar el último domingo se confirmó que Renato Tapia no estará disponible tras lesionarse con el Leganés.

Chile también atraviesa por un panorama similar al de Perú, razón por la cual Gareca se vio en la necesidad de convocar a nuevos nombres en la parte ofensiva, con el objetivo de encontrar algún arma que le pueda ser útil en esta jornada doble decisiva. Esto no quiere decir que la tarea defensiva esté del todo resuelta, sobre todo si consideramos que en octubre recibieron seis goles en dos partidos. En líneas generales, la ‘Roja’ muertas chispazos de rebeldía como el que tuvo contra Brasil en Santiago, pero la patrón de juego no es muy consistente y la escasez de gol es un lío para el comando técnico del ‘Tigre’.

Selección PJ PG PE PP GF GC Perú 6 1 1 4 2 9 Chile 6 0 1 5 2 12

Los registros de Perú y Chile tras enfrentarse en la Copa América 2024.

Perú y Chile se han enfrentado en 85 oportunidades. (Foto: Getty Images)

Más de tres puntos en juego

La situación de Jorge Fossati en la Selección Peruana todavía no entra al límite, por más que los números en las Eliminatorias sigan en rojo. Eso sí, más allá de lo estrictamente futbolístico, es imposible dejar de lado la crisis que viene atravesando la Federación Peruana de Fútbol tras la detención preliminar de su presidente, Agustín Lozano, y otros miembros de su directorio principal. Por mucho que el uruguayo y sus jugadores respalden al directivo que por ahora cumple un encarcelamiento de 15 días, alrededor de la Videna se vive un clima de incertidumbre por lo que se podría avecinar. Cuando queden menos días para el partido, el entrenador tendrá la tarea de que sus dirigidos se abstraigan de todo eso.

El panorama para Ricardo Gareca sí es más complicado desde lo deportivo, pues viene arrastrando cuestionamientos desde la Copa América y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) cada vez tiene menos razones para sostener su proceso. Incluso, luego de que Colombia les propinara una goleada por 4-0 en Barranquilla, la opinión pública pidió la salida del argentino. No obstante, los directivos chilenos decidieron mantenerlo hasta la fecha doble de noviembre, pero con la condición de que como mínimo tiene que sacar cuatro puntos ante Perú y Venezuela. Esto quiere decir un empate en Lima y una victoria en Santiago. ¿Lo conseguirá el ‘Tigre’, o su visita a nuestra capital será el inicio de su fin en la Selección de Chile?

Ricardo Gareca no registra triunfos oficiales con Chile. (Foto: Getty Images)





