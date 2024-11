La base del equipo titular de la Selección Peruana milita en el exterior, por lo que es indispensable que previo a cada convocatoria, estos futbolistas estén con continuidad y en buen nivel en sus respectivos clubes. De esta manera, aunque es evidente que hay una marcada diferencia con el resto de países de Sudamérica, el margen se reduce un poco a nuestro favor. Jorge Fossati sabe que cuenta con un plantel corto, en consecuencia, no hay nada mejor para él que recibir a sus dirigidos con ritmo de competencia. Así pues, a menos de una semana para el partido frente a Chile, ¿cómo llega la legión peruana del extranjero para esta fecha doble de noviembre?

Perú marcha penúltimo en las Eliminatorias 2026 con seis puntos. (Foto: La Bicolor)

Otra vez sin Tapia

Hasta antes del último domingo, parecía que Jorge Fossati no iba a tener los mismos dolores de cabeza que hace un mes e iba a recibir a todos sus convocados que juegan fuera de nuestro país. Sin embargo, Renato Tapia no completó el último partido del Leganés ante el Sevilla y se encendieron las alarmas. Cuando parecía que solo se trataba de una sobrecarga muscular, la Selección Peruana confirmó que el volante nacional quedó desafectado de la convocatoria y no estará disponible para los encuentros contra Chile y Argentina, algo que ya pasó en octubre cuando tampoco estuvo por problemas en el posterior. Asimismo, Jorge Murrugarra fue llamado de emergencia para ocupar su lugar en la nómina.

Competición Fecha Partido Estado del jugador Amistoso 23/03/2024 Perú 2-0 Nicaragua No fue convocado por lesión Amistoso 27/03/2024 Perú 4-1 República Dominicana No fue convocado por lesión Amistoso 08/06/2024 Perú 0-0 Paraguay Jugó 90′ Amistoso 15/06/2024 El Salvador 0-1 Perú No fue convocado Copa América 2024 22/06/2024 Perú 0-0 Chile No fue convocado Copa América 2024 26/06/2024 Perú 0-1 Canadá No fue convocado Copa América 2024 30/06/2024 Argentina 2-0 Perú No fue convocado Eliminatorias 2026 07/09/2024 Perú 1-1 Colombia Jugó 90′ Eliminatorias 2026 10/09/2024 Ecuador 1-0 Perú Jugó 90′ Eliminatorias 2026 12/10/2024 Perú 1-0 Uruguay Desconvocado por lesión Eliminatorias 2026 16/10/2024 Brasil 4-0 Perú Desconvocado por lesión

Todas las ausencias de Renato Tapia durante el proceso de Jorge Fossati.

Renato Tapia registra 87 partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Las cifras

De los 30 futbolistas que Jorge Fossati llamó para afrontar la fecha doble de noviembre, 13 juegan en el extranjero –en principio fueron 14, pero Tapia quedó fuera por lesión–. Esta es la cifra más baja si consideramos sus convocatorias desde marzo, donde llamó a 15 jugadores; previo a los amistosos de junio citó a 16 elementos y terminó llevando a 15 a la Copa América 2024; convocó a 19 para los encuentros de septiembre; y 15 para los duelos de octubre.

Hay que tomar en cuenta que el ‘Nono’ no citó a Marcos López y Joao Grimaldo, quienes hace un mes sí fueron tomados en cuenta. En el caso del lateral del Copenhague, además de su poca continuidad en Europa, el uruguayo consideró que su suspensión por una fecha –una sanción de la FIFA por atentar contra el monitor del VAR en el encuentro ante Brasil– fue motivo suficiente para excluirlo. En cuanto al delantero del Partizán, le sigue constando ganarse un lugar en Serbia y ni siquiera fue considerado para último duelo ante FK Radnički.

Joao Grimaldo no fue convocado por su poca continuidad en Partizán. (Foto: IMAGO)

Vuelve el ‘Genio’

Así como hay futbolistas que fueron excluidos para los partidos de noviembre, Miguel Trauco volvió a ser citado por Jorge Fossati y tiene grandes chances de ser titular contra Chile, sobre todo si tomamos en cuenta que es el único carrillero izquierdo del plantel. Hace un mes, el dejó estas declaraciones cuando le preguntaron sobre su ausencia: “Por ahí, tal vez, el estilo que el ‘profe’ tiene ahora no va con mi estilo y eso también se respeta. Sé que el fútbol es así, pero sigo tratando de estar en buen nivel para poder estar en el radar”. Lo cierto es que el uruguayo también esperaba que hubiera una mejoría física por parte del jugador de 32 años, algo que ahora cumplió gracias a la continuidad que tiene en el Criciúma.

Competición Fecha Partido Minutos jugados Brasileirao 18/10/2024 Botafogo 1-1 Criciúma 90′ Brasileirao 26/10/2024 Criciúma 1-1 São Paulo 90′ Brasileirao 09/11/2024 Cruzeiro 2-1 Criciúma 74′

Los partidos de Miguel Trauco durante el último mes tras la fecha doble de octubre.

Miguel Trauco tiene 74 partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Los que mejor llegan

Aunque no va a estar ante Chile por acumulación de tarjetas amarillas, Pedro Gallese siempre llega en buen nivel a las convocatorias de la Selección Peruana y esta vez no será la excepción. Además de ser titular indiscutible en Orlando City, el ‘Pulpo’ fue clave para que los suyos clasifiquen a las semifinales de la Conferencia Este, luego de atajar dos penales en la tanda definitoria frente a Charlotte FC. Wilder Cartagena, por su parte, también jugó los tres partidos de la eliminatoria contra los de Carolina del Norte y destacó por su despliegue físico en el mediocampo. Ahora que no estará Renato Tapia, ‘Carta’ se perfila como su posible sustituto.

Otro de los peruanos que viene destacando en la MLS es Luis Abram, quien también clasificó con Atlanta United a las ‘semis’ de la Conferencia Este. A pesar de que perdió la titularidad en la última parte de la etapa regular de la competición, el zaguero de 28 años volvió con todo desde las rondas de Wild Card y primero dejó en el camino a CF Montréal. Luego, ya en cuartos de final, fue determinante para alargar la llave frente al Inter Miami de Lionel Messi, ganando el encuentro definitorio por 3-2. Ahora el exzaguero y su club se enfrentarán al Orlando City, en busca de un lugar en la gran final.

Pedro Gallese se perderá el partido contra Chile por acumulación de tarjetas amarillas. (Foto: Getty Images)

Piero Quispe merece un párrafo especial, pues es el convocado con mayor rodaje en el exterior. El volante de 23 años se ganó a pulso la titularidad en Pumas UNAM y, al igual que antes de la fecha doble de octubre –donde le anotó al América en el clásico–, esta vez también llega en buena forma para sumarse a la ‘Blanquirroja’. Fue inicialista en los últimos seis encuentros del conjunto felino, registrando un gol al Querétaro y una asistencia frente al Atlético San Luis. El exjugador de Universitario ha sido clave para que los de Gustavo Lema se ubiquen cuartos en el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, buscando la clasificación directa a la Liguilla. ¿Le alcanzará para arrancar contra Chile?

Por otro lado, aunque Gianluca Lapadula y Bryan Reyna no son titulares fijos en Cagliari y Belgrano, respectivamente, al menos llegan a esta convocatoria con mucho más minutos que en otras ocasiones. ‘Lapa’ se recuperó de la lesión abdominal que lo sacó de los partidos contra Uruguay y Brasil, y ahora viene alternando seguido con los ‘Sardos’. El ‘Picante’, por su parte, es una de las primeras piezas de recambio en el ‘Pirata’ fue titular en el último 1-1 ante Banfield, además de haber dado una asistencia en la caída por 2-1 a manos de Defensa y Justicia. Recordemos que el exjugador de Alianza Lima recién estará disponible para el encuentro con Argentina.

En cuanto Luis Advíncula, Oliver Sonne y Sergio Peña, también ingresan en esta lista porque han conservado su regularidad durante el último mes y llegarán en óptimas condiciones a la Videna. El ‘Rayo’, aunque fue suplente en el 4-1 sobre Godoy Cruz, volvió a la acción ante Sarmiento y dio una asistencia en el 2-0 a favor de Boca Juniors. El caso es muy similar con el ‘Vikingo’ en Silkeborg IF, donde es inamovible en el flanco derecho. Por último, ‘Peñita’ cerró la temporada campeonando con Malmö en la Liga de Suecia y registró su quinto título con el conjunto escandinavo, siendo importante a lo largo de la campaña y titular en la participación de su club en la Europa League.

Jugador Club Competición Partidos Minutos jugados Piero Quispe Pumas UNAM Liga MX 6 499′ Luis Advíncula Boca Juniors Liga Profesional y Copa Argentina 5 450′ Oliver Sonne Silkeborg IF Superliga de Dinamarca 4 360′ Pedro Gallese Orlando City MLS 4 360′ Wilder Cartagena Orlando City MLS 3 270′ Luis Abram Atlanta United MLS 5 262′ Sergio Peña Malmö FF Liga de Suecia y Europa League 3 236′ Bryan Reyna Belgrano Liga Profesional 4 161′ Gianluca Lapadula Cagliari Serie A 4 88′

Los registros de estos jugadores durante el último mes tras la fecha doble de octubre.

Piero Quispe es el convocado del exterior con mayor continuidad durante el último mes. (Foto: GEC)

Alerta roja

Analizando el asunto desde el aspecto defensivo, Jorge Fossati sí podría tener cierta preocupación con tres futbolistas. Comenzando por Miguel Araujo, titular fijo en la línea de tres y una de las opciones para sustituir a Carlos Zambrano ante Chile, quien no suma minutos desde el 23 de octubre y llegará a los partidos de noviembre con poco rodaje. Todo esto a raíz de que Portland Timbers cayó por 5-0 a manos del Vancouver Whitecaps en el Wild Card, sellando su eliminación de los play-offs de la MLS 2024. La ‘Fiera’ no volverá a jugar con su club hasta el próximo año, un panorama que el ‘Nono’ ya debe tener mapeado.

En lo concerniente a Alexander Callens, desde el duelo contra Brasil solo ha sido titular en dos de los últimos cinco partidos del AEK Atenas, una situación que dista mucho de lo que pasó en octubre, cuando afrontó la fecha doble con cuatro encuentros siendo inicialista y con tres de ellos jugando los 90′. Finalmente está el caso de Jesús Castillo, quien ha perdido un poco de terreno en Gil Vicente y ha sido pieza de recambio en los dos recientes cruces por la Primeira Liga, cuando hace solo un mes era una pieza inamovible en la volante del conjunto portugués. Ojo, el canterano de Sporting Cristal podría arrancar contra la ‘Roja’ ante la desconvocatoria de Renato Tapia.

Jugador Club Competición Partidos Minutos jugados Jesús Castillo Gil Vicente Primeira Liga y Copa de Portugal 4 165′ Alexander Callens AEK Atenas Superliga y Copa de Grecia 3 161′ Miguel Araujo Portland Timbers MLS 1 90′

Los registros de estos jugadores durante el último mes tras la fecha doble de octubre.

Alexander Callens llegará con poco ritmo de competencia a la fecha doble de noviembre. (Foto: La Bicolor)





