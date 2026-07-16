Aldo Corzo, capitán y referente de Universitario de Deportes, analizó el presente del equipo en la antesala del inicio del Torneo Clausura 2026. El defensor destacó el trabajo realizado durante la pretemporada, reconoció que hubo errores en el Torneo Apertura y aseguró que el grupo está enfocado en pelear por el ansiado tetracampeonato.

En conferencia de prensa, Corzo explicó que el plantel aprovechó las semanas de preparación para adaptarse a la propuesta del comando técnico y llegar en mejores condiciones al inicio del campeonato. “Nos vamos sintiendo bien físicamente, hemos hecho una muy buena pretemporada, hemos trabajado bastante, el equipo viene trabajando una nueva idea, que tomó un tiempo, pero el ‘profe’ ha tenido 5 semanas para trabajar la idea y la estamos captando de la mejor manera. En general el equipo se siente bien”, señaló.

El defensor también fue consultado por los nuevos fichajes de Universitario y destacó la calidad de cada uno de ellos. “Juan (Requena) recién llegó ayer, lo hemos visto poco, a Gianluca (Lapadula) todos lo conocemos, sabemos que es un gran jugador y de la calidad que tiene. Jordan (Guivin) ya ha estado acá y lo conocemos, él y Adrián (Quiroz) son buenos jugadores, están con buena predisposición para el trabajo. Es gente que tiene mucho perfil ‘U’ y eso hace que todo sea más fácil”, aseguró.

Corzo dedicó palabras especiales para Gianluca Lapadula, quien afrontará un nuevo desafío en el fútbol peruano defendiendo la camiseta crema. El experimentado zaguero resaltó tanto su calidad futbolística como su compromiso fuera del campo.

“Gianluca está con mucha ilusión, es un gran profesional, es una buena persona, entra perfecto en el perfil ‘U’. Está con muchas ganas, él ya sabía lo que es la ‘U’, me ha preguntado y le dije que era el equipo más grande del país y que vienen jugadores con cierto perfil y él cabe en ese perfil. Lo veo con mucha ilusión y sé que va a ser muy importante”, agregó.

Sobre el objetivo del equipo en el Clausura, Corzo reconoció que Universitario no tuvo el rendimiento esperado durante el Apertura y aceptó que todos los integrantes del club tuvieron responsabilidad en ese resultado. Sin embargo, dejó en claro que la meta ahora es empezar de cero.

“El año pasado comenté que este año iba a ser uno de los más difíciles porque nadie quiere que un equipo peruano cumpla un nuevo récord, que es el tetracampeonato. Se han hecho varias cosas mal de todos lados, todos nos equivocamos, los jugadores, el comando técnico en su momento y la dirigencia. Todos hemos tenido algo de error, somos autocríticos y cuando empezó la pretemporada nos planteamos que lo que ya pasó ya quedó atrás, es un nuevo torneo y estamos con muchas ganas de remontar esto y para eso todos tenemos que estar unidos”, aseguró.

Pensando en el debut frente a ADT, el capitán crema señaló que el equipo es consciente de las dificultades que representa jugar en altura, aunque dejó claro que el objetivo será sumar los tres puntos desde la primera fecha del Clausura.

“Conocemos el tema de la altura, de la cancha, son condiciones distintas a las que estamos acostumbrados pero es parte de. Ya no hay excusas, sabemos que es ir allá a ganar, empezar con el pie derecho y más allá de las condiciones y el rival, tenemos que ir por los tres puntos. No hay nadie que quiera más un tetra que los jugadores y esa ilusión nos lleva por buen camino”, comentó.

Finalmente, Corzo también se pronunció sobre las recientes declaraciones de Rodrigo Ureña y afirmó que el tema quedó completamente cerrado dentro del plantel. “Se le tiene un gran cariño por lo que hizo por el club, como compañero tenemos una buena amistad, el tema ya quedó atrás. Ya se cerró el tema y ahorita pensamos en fútbol, que es lo que más nos importa y es para lo que nosotros estamos”, manifestó.

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