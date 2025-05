En Sporting Cristal, la nueva era de Paulo Autuori como DT significa también una etapa de cambios no solo a nivel futbolístico, la escuadra celeste buscará recuperar su mejor nivel en cuanto a juego, de la mano de resultados positivos. Por lo pronto, la seguidilla de partidos (disputan Liga 1 y Copa Libertadores) obligará al estratega a realizar constantes rotaciones y una de estas viene desde el arco: Alejandro Duarte tendrá minutos. El portero habló sobre la posibilidad de ser titular y manifestó cómo influye esta situación a nivel anímico.

“Ahora en la seguidilla se abren posibilidades para todos y, como ya lo hemos hablado antes, tenemos que estar a la altura en cada partido que le toca a Sporting Cristal, entonces hemos trabajado para eso”, comentó Duarte, previo al viaje hacia Ayacucho para el partido del día sábado.

En relación a la victoria ante Bolívar (2-1 por Copa Libertadores), el guardameta aseguró que los resultados así generan confianza en el resto del plantel, por lo que es importante sumar en un torneo internacional, teniendo en cuenta que tienen chances de clasificar a los octavos de final.

“No quedaba otra opción que ganar y lo logramos. Y eso te genera una presión extra que otros resultados no te ayuden y lo pudimos sacar adelante y eso nos viene muy bien”, contó Duarte a los medios de comunicación. Este fin de semana, podría volver a ser titular, ante la idea de darle descanso a Diego Enríquez.

Eso sí, Alejandro ha tenido escasa participación en Sporting Cristal en la temporada. En este 2025, solo atajó en la derrota ante UTC en Cajabamba. La escuadra celeste disputó uno de sus peores partidos en el año, cayendo goleado por 4-1, ante uno de los equipos ubicados en el fondo de la tabla de posiciones.

En lo que respecta al 2024, Duarte fue prestado al Alajualense en el mes de enero, pero no tuvo la oportunidad de debutar. A medio año regresó y atajó solo una vez: en la derrota 3-1 ante ADT en Tarma. En la siguiente fecha, Diego Enríquez fue titular y no salió más del once de los rimenses, relegando al guardameta de 31 años.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 2-1 a Bolívar por la Copa Libertadores, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando viste a Ayacucho FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 10 de mayo desde las 12:00 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal de Huanta.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

