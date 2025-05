La novela de Raúl Ruidíaz y Universitario de Deportes tuvo varios capítulos a lo largo de los dos últimos años, pues hubo un interés para un regreso que fue muy esperado por todos los hinchas. Sin embargo, finalmente esto no se concretó y la ‘Pulga’ terminó marchándose a Piura para acudir al llamado de Ángel Comizzo, entrenador que lo dirigió en el pasado y con quien salió campeón nacional en el 2013 –precisamente con la ‘U’–.

En medio de eso, Universitario fichó a Diego Churín como el ‘9’ extranjero que tanto necesitaban para competir a nivel internacional. No obstante, hasta el momento el argentino no ha rendido como esperaban en Ate y ha recibido más de un cuestionamiento por parte de los fanáticos merengues, incluso con pancartas que exigen su salida.

A propósito de esto, Ruidíaz fue consultado sobre la delantera de la ‘U’ en una reciente entrevista con L1 Radio. Según su opinión, si bien Churín es un atacante de largo recorrido, no ha sabido lidiar con la presión de la tribuna. “La ‘U’ necesita alguien de jerarquía arriba, aunque tiene buenos delanteros. Churín es buen delantero, pero en la ‘U’ hay mucha presión. Los hinchas presionan, es el más grande”, manifestó.

Asimismo, la ‘Pulga’ respondió acerca de los mensajes que hay en las redes sociales, en donde algunos hinchas cremas continúan pidiendo su regreso para la segunda parte de la temporada. “Yo no veo las redes sociales. Por ahí me rebota algo, pero para mí lo de la ‘U’ ya está cerrado. Estoy feliz en Atlético Grau y en Piura. Lo de la ‘U’ no se dio y ya está, ya pasó eso”, explicó.

Antes de cambiar de tema, el futbolista de 34 años reveló que estuvo viendo el último partido de Universitario ante Independiente del Valle, en donde el 1-1 final dejó un sabor amargo en la interna del equipo. “Como hincha de la ‘U’, quería que gane, pero todavía quedan dos partidos para que saquen buenos resultados y se clasifiquen a octavos (de la Copa Libertadores)”, agregó.

Volviendo a Atlético Grau, que este sábado enfrentará a Alianza Lima por el Torneo Apertura, Ruidíaz habló del recibimiento que le dieron en el equipo y cómo se está acoplando con el resto de sus compañeros. “Tenemos un buen equipo en Grau. El comando técnico trabaja muy bien y los compañeros son buenos. Tengo un mes en el equipo y quiero entenderlos más. Neri (Bandiera), Tomás (Sandoval), (Rodrigo) Vilca, son muy buenos”, comentó.

Sobre el encuentro frente a los blanquiazules, Ruidíaz confesó que lo vivirá como un clásico, pues a pesar de no regresado a Universitario, sigue siendo el equipo de sus amores. “Yo sí voy a vivir el partido como un clásico porque soy muy hincha de la ‘U’. Llegué a los ocho años a Universitario. Lo primero que te dicen es que tienes que ganarle a Alianza”, añadió.

Eso sí, más allá de si el triunfo de Atlético Grau ayuda a que Universitario se aleje en la punta del Torneo Apertura, lo único que le importa a Ruidíaz es anotar y que los albos se queden con los tres puntos en el Estadio Nacional. “Uno como delantero siempre se imagina. Yo quiero anotarle más de un gol a Alianza. Si ayudamos a la ‘U’ o no, no me importa. Nosotros necesitamos ganar y sumar de a tres”, aseveró.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Independiente del Valle por la Copa Libertadores, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 11 de mayo desde las 6:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU, señal disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

