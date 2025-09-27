Alejandro Hohberg es historia en el fútbol peruano. El futbolista de 34 años, con raíces uruguayas, se ha dado el gusto -y el lujo- de jugar en los equipos más importantes del Perú: su primera vez fue en Melgar y luego pasó por San Martín, César Vallejo, Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Sport Boys y Cienciano. Además, siendo casi siempre protagonista y con buenos registros en cuanto a goles y asistencias. Por ello, en 2016 tuvo la chance de vestir la camiseta de la Selección Peruana y disputar la Copa América de aquel año. Hoy, en la parte final de su carrera, el volante hizo un balance de su paso por la Liga 1 y recordó el cambio más difícil de un equipo a otro.

En charla con L1 Radio, el volante habló de su presente con Cienciano luego de un buen semestre con Sport Boys. “Este año estoy teniendo buenos números, me gustaría que mejoren mucho más”, aseguró. Y tuvo palabras de agradecimiento con el cuadro rosado. “Totalmente positivo mi paso por Boys en todos los sentidos, siempre me trataron bien, me sentí muy a gusto, pude responder mejor de lo que esperaba para lo que fue mi semestre anterior donde no tuve continuidad”, señaló.

En ese sentido, recordó su pasaje por Sporting Cristal. ‘Ale’ llegó a la Florida en 2021 para reforzar un equipo que era el vigente campeón. Tuvo tres temporadas con buenos registros, pero que se vieron empañadas porque el cuadro celeste no pudo conseguir el título. Sin embargo, su último año fue para el olvido: no volvió a jugar desde agosto y su salida era inminente.

“Mi objetivo para este año era tener la continuidad que no tuve el año anterior, me costó jugar el año pasado y cuando uno deja de jugar, el fútbol es ingrato, no tiene memoria y parece que uno ya no sirve más”, señaló.

Alejandro Hohberg jugó dos temporadas en Universitario: 2019 y 2020, donde fue subcampeón. (Foto: GEC)

De hecho, antes vistió las camisetas de Alianza Lima y Universitario, y en ese sentido Alejandro Hohberg recordó lo que fue cambiar de camiseta en ese momento por la rivalidad que siempre existe entre ambos equipos. Para el actual futbolista de Cienciano, esa transición fue la más complicada, pero hubo compañeros que lo ayudaron a su rápida adaptación.

“El cambio más difícil fue de Alianza a la ‘U’ porque en ese momento no era tan común como ha pasado estos últimos años, por ahí tomar la decisión fue un poco compleja, pero ahí José (Carvallo) y esa banda que tuvimos ahí me recibieron bien”, agregó. A su vez, confesó que guarda gratos momentos de sus dos años con camiseta de Universitario.

“Nunca se dijo de parte de nadie, pero ese 2020 fue un año que, si bien nos tocó perder la final ante Cristal, nos tenían que haber dado la copa por todo lo que pasamos ese años. Estuvimos muchos meses sin cobrar, nos mandaron a suspensión perfecta, hubo un montón de problemas, no teníamos sede para entrenar, pero yo le guardo mucho cariño a ese grupo de jugadores porque le pusimos el pecho a lo que fue ese año, me quedo con grandes recuerdos”, finalizó.

Alejandro Hohberg suma dos goles y dos asistencias en este Torneo Clausura. (Foto: Cienciano)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cienciano?

El compromiso entre Alianza Lima vs. Cienciano está programado para este domingo 27 de septiembre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a la 1:00 a.m. del lunes 29.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Cienciano?

El encuentro entre Alianza Lima vs. Cienciano se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de sus opciones de streaming en plataformas como L1 Play, Zapping, Fanatiz, Claro Video y DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

