La Liga 1 comienza a definir posiciones y, con el Torneo Clausura 2025 en curso, hay equipos que pelean por no descender. Uno de los más complicados es Alianza Universidad porque está en el último lugar de la tabla acumulada. Además, este viernes perdió con Sport Boys en la fecha 11. Roberto Mosquera, actual DT de la institución, habló sobre el presente de la institución y también dejó clara su postura sobre la posibilidad de perder la categoría.

“Yo he venido sabiendo que no tengo una vara mágica, no hay respuesta para eso (salvar del descenso). En un mes ganamos tres partidos, y el equipo en los últimos 7 meses solo había ganado 2, eso quiere decir que hemos avanzado. Este es un equipo que se ha mentalizado en lo que quiere, pero hay una distancia entre lo que producimos y el marcador, y tenemos que ajustar eso para salir de este momento incómodo”, reveló en conferencia de prensa.

Mosquera habló sobre el cambio del equipo desde su llegada al banquillo. Si bien asumió con el compromiso de no descender y tener al equipo en el último lugar de la tabla de posiciones, su arribo significó sumar victorias con un mejor despliegue en el campo de juego.

“Sigo corrigiendo, tratando de mejorar, lo que alienta es que tenemos un molde de juego, que podemos jugar contra cualquier equipo, pero lo que no podemos es equivocarnos. Soy responsable cuando se pierde, estoy preparado para saber que esto es así”, agregó el estratega peruano.

Roberto Mosquera. (Foto: Alianza Universidad)

En relación al partido a la derrota 3-2 ante Sport Boys en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco, Mosquera analizó cuáles fueron los errores al momento de buscar la tercera anotación en el último tramo del encuentro, perdiendo balones y generando una falta que terminó en gol.

“En el fútbol no hay justicia, tenemos que ser inteligentes a la hora de voltear un partido, estando ‘sin piernas’ y buscar el tercer gol, debíamos protegernos porque ya no teníamos fuerzas. Es uno de los mejores partidos que hemos jugado, aunque el marcador diga otra cosa”, señaló.

Por último, resaltó el desempeño de su equipo: “Con el 2-0 y con 7 jugadores atrás, como jugó todo el partido el Boys, creo que no renunciamos al juego que tenemos, que es tocar la pelota, y producto de eso, los fuimos metiendo en su arco y les hicimos dos goles válidos. Después, tuvimos que meternos un poco atrás, pero les dimos espacios y creo que fueron buenos goles de Boys, pero en los 3 tantos, tenemos culpa nosotros, sin quitarle mérito a ellos”.

Alianza Universidad quedó ubicado en el puesto 16 del Torneo Clausura con 10 puntos, lejos de la pelea del certamen y mucho más complicado en la tabla acumulada: casilla 18 con 21 unidades, solo un punto abajo de UTC (17°) y Comerciantes Unidos (16°) que tienen 22. La próxima jornada se medirá ante Sport Huancayo en condición de visitante.

Roberto Mosquera. (Foto: Liga 1)

