El mundo de Sport Boys pasa por una etapa de cambios y, tras la renuncia de Adrián Alcocer como administrador temporal, desde la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) se encargaron de la elección de su reemplazo: Martín Noriega. A través de un comunicado oficial, la entidad mencionó que el ingeniero tomará las riendas de la institución del Callao. Cabe resaltar que ocupó el segundo lugar en la designación.

“SUNAT informa que, tras la renuncia irrevocable del señor Miguel Ángel Torres Quintana al cargo de administrador provisional del club Sport Boys, hoy se designó al señor Guail Alberto Martín Noriega Linch, quien ocupó el segundo lugar en el proceso de designación”, se lee en el escrito oficial.

SUNAT eligió nuevo administrador temporal en Sport Boys: Martín Noriega. (Foto: SUNAT)

Noriega asumirá el cargo luego que Miguel Ángel Torres decidió dar un paso al costado, producto de un ambiente hostil y mala relación con la hinchada del equipo rosado. De esta manera, desde SUNAT volvieron a revisar los expedientes y optaron por quien ocupó la segunda opción.

Martín Noriega tendrá la oportunidad de administrar a Sport Boys durante los próximos tres años, con opción de prórroga. De acuerdo a sus estudios, es ingeniero químico y actual CEO de COMESA. Además, es magister en dirección de marketing y gestión comercial de la Universidad del Pacífico.

Según información del periodista Rodrigo Robles, en su equipo de trabajo contará con la presencia de Joao Castillo como abogado, quien también estuvo encargado de esta área en la gestión de Adrián Alcocer. De esta manera, podría contar con mayor conocimiento de los movimientos del club en los últimos años.

¿Por qué renunció Miguel Ángel Torres?

El nombramiento de Miguel Ángel Torres se produjo en medio de la incertidumbre institucional que arrastra el cuadro rosado desde hace varios años. La SUNAT oficializó su designación a través de un comunicado, luego de un proceso en el que participaron nueve postulantes interesados en asumir la administración temporal del club del Callao.

Horas después de esta confirmación, el propio Torres utilizó su cuenta oficial de X para dar a conocer su decisión. En su pronunciamiento, fue claro al señalar que no se sentía bien recibido en el entorno del club. “Cuando no eres bien recibido en un lugar, lo mejor es no forzar las cosas y tomar otro rumbo”, escribió, marcando distancia de inmediato respecto al reto que le había sido encomendado.

El exfutbolista también precisó que su intención nunca fue aprovecharse de la institución ni buscar un beneficio personal. “Nunca he buscado poder ni beneficio económico de un club, y menos aún cuando lo que más necesita es apoyo sincero”, señaló, dejando en claro que su motivación inicial se centraba en aportar con gestión y experiencia, más allá de lo económico.

TE PUEDE INTERESAR