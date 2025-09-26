La jornada 11 del Torneo Clausura 2025 comenzó este jueves 25 de septiembre y ya empieza a marcar el camino hacia el desenlace del campeonato. Cada fecha en esta recta final tiene un peso especial, y más aún cuando los reflectores apuntan a Universitario de Deportes y Alianza Lima, los dos equipos que buscan dominar la temporada. Los cremas recibirán a Cusco FC en el Monumental en un duelo que puede decidir la punta, mientras que los íntimos afrontarán una complicada visita a Cienciano en el Cusco.

Pero no todo el foco está puesto únicamente en lo deportivo. En la antesala de los encuentros más atractivos del fin de semana, la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) anunció cambios de último minuto en la programación de jueces, lo que generó sorpresa entre hinchas y clubes.

La razón es más que justificada: tres árbitros peruanos fueron designados, de último momento, para participar en el Mundial Sub-20 que arranca este sábado en Chile, un hecho que quisieron resaltar como parte del trabajo constante que se trabaja en dicha institución, aunque obligó a reestructurar la grilla de oficiales en la Liga1.

El comunicado oficial de la Federación Peruana de Fútbol confirmó que Kevin Ortega, Jesús Sánchez y Michael Orué no podrán estar presentes en los partidos inicialmente asignados en la fecha 11. En su lugar, fueron designados nuevos jueces para encuentros que resultan determinantes en la lucha por el Clausura.

El cambio más destacado fue el de Ortega, considerado uno de los principales árbitros del país, quien debía dirigir el partido entre Cienciano y Alianza Lima, pero fue reemplazado por Jhonathan Zamora. Lo cual realmente ha generado un “alivio” en el hincha blanquiazul, que siempre acusó al juez de no impartir justicia correctamente.

Asimismo, se informó que el asistente Jesús Sánchez, programado para el choque entre Comerciantes Unidos y Melgar, será sustituido por Juan Juárez. Finalmente, en el duelo estelar de la fecha, Universitario contra Cusco FC en el Estadio Monumental, el asistente Michael Orué fue reemplazado por Anderson Quispe.

En lo estrictamente futbolístico, Universitario y Cusco FC protagonizarán un enfrentamiento directo en el que ambos llegan como líderes del Clausura. Para el equipo de Jorge Fossati, será la oportunidad de consolidar su dominio en el Monumental, aunque afrontará el partido con bajas importantes en su plantel. En tanto, el conjunto de Miguel Rondelli apuesta por mantener su idea de posesión de balón y confía en el momento goleador de Facundo Callejo, máximo artillero del torneo, para dar un golpe en la capital.

Alianza Lima, por su parte, intentará levantarse tras la dolorosa eliminación en la Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile. El duelo contra Cienciano en el Cusco es visto como una prueba de fuego para los dirigidos por Néstor Gorosito, que necesitan recuperar confianza y resultados para no quedar rezagados en la tabla.

Melgar tampoco queda fuera de la ecuación. El equipo arequipeño, que se mantiene expectante en la tabla, visitará a Comerciantes Unidos con la obligación de sumar para seguir en la pelea. Con un nuevo equipo arbitral designado, el cuadro ‘rojinegro’ sabe que cualquier tropiezo podría dejarlo sin opciones en la recta final.

