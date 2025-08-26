El clásico del fútbol peruano dejó más que un empate sin goles en el Monumental. Para Universitario, el partido ante Alianza Lima trajo consigo una noticia que preocupa en el plano deportivo: la lesión de Alex Valera. El delantero, pieza clave en el esquema ‘crema’ y referente de gol en la Liga 1, no pudo terminar en óptimas condiciones y terminó pasando por exámenes médicos que encendieron las alarmas en Ate. El resultado confirmó lo que muchos temían: un desgarro que lo mantendrá fuera de las canchas por algunas semanas, lo cual también lo apartó de la Selección Peruana, justo en el tramo final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

De acuerdo con la información revelada por el periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de Max, el atacante crema estará al margen entre una semana y media a dos. El diagnóstico, si bien no es grave, lo obliga a frenar de manera inmediata su actividad competitiva y entrar en un proceso de rehabilitación.

La noticia no solo golpeó a Universitario en plena lucha por el Torneo Clausura, sino que también afectó a La Bicolor. Valera había sido convocado para los últimos compromisos clasificatorios, pero finalmente quedó descartado. En la Videna confirmaron que su dolencia lo deja fuera de los planes de Óscar Ibáñez en esta fecha decisiva de Eliminatorias.

Detalles de la lesión de Alex Valera post clásico contra Alianza Lima | VIDEO: L1 MAX

El propio futbolista intentó sumarse a los entrenamientos en San Luis el pasado lunes 25 de agosto, pero apenas unos minutos sobre el campo bastaron para que tuviera que trasladarse al área médica. Allí se sometió a las pruebas correspondientes que confirmaron que arrastraba la molestia desde hace semanas, la cual terminó por resentirse tras el clásico.

Lo positivo dentro de este panorama es que Alex Valera tiene una meta clara en el calendario: llegar en condiciones al choque frente a Melgar en Arequipa, programado para el domingo 14 de septiembre. Según lo filtrado desde su entorno, el ‘9’ crema hará todo lo posible por reaparecer en ese duelo crucial, que podría definir mucho en las aspiraciones del equipo de Jorge Fossati.

Cabe recordar que el delantero de 29 años no solo carga con la responsabilidad en Universitario, sino también con un historial reciente en la selección que lo mantiene bajo la lupa. Su retorno a la bicolor había generado expectativa, aunque la lesión terminó opacando lo que parecía ser una nueva oportunidad para consolidarse tras la ausencia de Paolo Guerrero.

Mientras tanto, en Universitario no quieren arriesgar. La consigna es cuidar al máximo a su goleador, entendiendo que la temporada aún tiene capítulos decisivos por delante. La lesión de Valera es, sin duda, una alarma que preocupa, pero en el club confían en tenerlo de vuelta en el momento más importante.

Alex Valera. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este empate sin goles frente a Alianza Lima, Universitario volverá a tener actividad dentro de unas cuentas semanas cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 14 de septiembre desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

