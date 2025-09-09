Este fin de semana vuelve la actividad en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 y los equipos van afinando detalles. Tras la paralización por fecha doble de Eliminatorias 2026, quedará todo listo para enrumbar la recta final del certamen local. Universitario enfrentará a Melgar en Arequipa y todo cabe indicar que tendrá disponibles a dos elementos que fueron desconvocados de la Selección Peruana, producto de lesiones en el clásico ante Alianza Lima, disputado el 24 de agosto.

De acuerdo a información del periodista Enrique Vega, Alex Valera y Edison Flores estarán disponibles para el duelo de la fecha 8 del Torneo Clausura ante Melgar. Si bien quedaron apartados de la Selección Peruana, los últimos días sirvieron para recuperarse y estar en óptimas condiciones.

La duda de Jorge Fossati se instala en si estarán listos para arrancar desde el inicio, situación que se definirá entre el día jueves o viernes de la presente semana, previo al viaje a Arequipa para el choque que será en el estadio Monumental de la UNSA.

Uno de las posibles bajas es el caso de Andy Polo quien no fue incluido en los dos partidos de la Selección Peruana. Si bien no fue convocado, desde el comando técnico de la Bicolor lo esperaron para saber si podía tener minutos; sin embargo, no llegó a tiempo y también será ausencia en Universitario.

Otro de los que se perderá el choque es Rodrigo Ureña quien fue suspendido por las siguiente seis fechas. El volante chileno se encontraba lesionado y no fue convocado para el choque ante Alianza Lima, pero acompañó a la delegación e insultó a Jordi Espinoza, de acuerdo al informe emitido por el árbitro del partido.

“El señor Rodrigo Ureña jugador del Club Universitario, no estaba en lista de jugadores; pero estuvo en las inmediaciones del terreno de juego. En el minuto 90+5 insultó al primer asistente desde el túnel de los camerinos diciendo: ‘eres un ca***, hijo de p***’; para luego entrar al camerino”, señaló el escrito.

Por lo pronto, Universitario es líder del Torneo Clausura con un total de 15 puntos, uno más que Sporting Cristal, su más cercano perseguidor. Los cremas quieren mantener el camino de victoria y asegurar el título nacional, teniendo en cuenta que ganaron el Apertura a inicios de año.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Universitario volverá a tener actividad el fin de semana cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 14 de setiembre desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

