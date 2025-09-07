Si bien las chances eran mínimas, había ilusión en esta fecha doble de las Eliminatorias 2026 sobre la Selección Peruana. El reto era ganar los seis puntos, pero todo se acabó pronto en Montevideo, donde Uruguay ganó 2-0 y nos dejó sin posibilidades del repechaje. Entonces, el equipo dirigido por Óscar Ibáñez jugará ante Paraguay, este martes en Lima, por el honor y el deseo de cerrar este proceso oficial con una victoria. De hecho, la Bicolor defiende un registro: nunca perdió ante la ‘Albirroja’ en casa (seis victorias y dos empates) por Eliminatorias.

Sin embargo, la venta de entradas avanza muy lento para dicho compromiso. Según el último reporte de Joinnus, la web encargada de la venta de boletos, quedan entradas para todas las zonas y se han agotado muy pocas zonas, sobre todo en oriente y occidente. Si hacemos cálculos, el porcentaje de venta de entradas no debe pasar del 25% a casi 48 horas del partido ante Paraguay.

Con mensajes como “¡Alentamos hoy, alentamos siempre!“, “Porque este amor va más allá de todo” y “Vengo porque te quiero”, la cuenta oficial de la Selección Peruana ha intentado llegar al hincha peruano y convocarlo a asistir al Estadio Nacional para acompañar al equipo en esta última jornada.

Solo se ha agotado una zona de toda la tribuna oriente. (Fuente: Joinnus)

En Norte y Sur, que no son entradas numeradas, quedan boletos a 79 soles. En cuanto a oriente (lateral a S/. 219 y central a S/. 310), solo se ha agotado una zona en el sector central. En la web se pueden ver que el resto de zonas están disponibles para el compromiso de este martes a las 6:30 de la tarde.

Luego, en occidente -que tienen tres precios: lateral y lateral visita a 410 soles, y central que es la más cara a 540- solo se agotaron dos zonas. De hecho, una zona que fue habilitada para la hinchada paraguaya también sigue con boletos a la venta, pese a que ya aseguraron su clasificación al Mundial 2026.

Salvo que el hincha peruano se anime a última hora y compre sus entradas para asistir al Nacional, es casi un hecho que el Perú vs. Paraguay no se jugará a estadio lleno. Cabe recordar que puede ser el último partido de Eliminatorias de Luis Advíncula, Yoshimar Yotún o Carlos Zambrano.

En cuanto a occidente, solo se han agotado dos zonas. Las entradas para los hinchas paraguayos (color amarillo) siguen disponibles. (Fuente: Joinnus)

¿A qué hora juegan Perú vs. Paraguay?

El compromiso entre Perú vs. Paraguay está programado para este martes 9 de setiembre desde las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.; y en España a la 1:30 a.m. del miércoles 10.

¿En qué canales ver Perú vs. Paraguay?

El partido entre Perú vs. Paraguay se disputará en el Estadio Nacional de Lima, con la transmisión a cargo de Movistar Deportes, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En señal abierta podrá ser visto por América TV y ATV. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

