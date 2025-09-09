Perú y Paraguay se enfrentan por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026. (Foto: Getty Images)
La disputará su último partido en las , donde buscará despedirse de su hinchada con un triunfo en casa frente a . Nada podrá cambiar el desastroso proceso clasificatorio de la ‘Blanquirroja’, más si tomamos en cuenta que la CONMEBOL tenía seis cupos y medio a la Copa del Mundo del próximo año; sin embargo, se espera algo de vergüenza deportiva por parte de los dirigidos por Óscar Ibáñez y así lavarse un poco la cara ante la ‘Albirroja’. Ojo, si perdemos en casa y Chile vence a Uruguay en Santiago, seremos últimos en la tabla de posiciones. Así pues, con algunos cambios respecto a la formación que se paró en la caída por 3-0 frente a Uruguay en Montevideo, la ‘Bicolor’ saldrá con su mejor oncena al granado del Estadio Nacional. Los de Gustavo Alfaro, por su parte, buscarán ponerle un cierre triunfal a la clasificación mundialista que consiguieron la fecha pasada, luego del 0-0 contra Ecuador en Asunción. En la siguiente galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos seleccionados.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

