La Selección Peruana disputará su último partido en las Eliminatorias 2026, donde buscará despedirse de su hinchada con un triunfo en casa frente a Paraguay. Nada podrá cambiar el desastroso proceso clasificatorio de la ‘Blanquirroja’, más si tomamos en cuenta que la CONMEBOL tenía seis cupos y medio a la Copa del Mundo del próximo año; sin embargo, se espera algo de vergüenza deportiva por parte de los dirigidos por Óscar Ibáñez y así lavarse un poco la cara ante la ‘Albirroja’. Ojo, si perdemos en casa y Chile vence a Uruguay en Santiago, seremos últimos en la tabla de posiciones. Así pues, con algunos cambios respecto a la formación que se paró en la caída por 3-0 frente a Uruguay en Montevideo, la ‘Bicolor’ saldrá con su mejor oncena al granado del Estadio Nacional. Los de Gustavo Alfaro, por su parte, buscarán ponerle un cierre triunfal a la clasificación mundialista que consiguieron la fecha pasada, luego del 0-0 contra Ecuador en Asunción. En la siguiente galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos seleccionados.