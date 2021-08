Desde Ate, Alianza Atlético vs. Alianza Universidad medirán fuerzas (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la Fecha 7 de la segunda fase en el torneo local. El elenco de Sullana necesita más triunfos, por lo que buscará quedarse con los tres puntos de la jornada; sin embargo, el cuadro azulgrana llega de una derrota y precisa de victorias.

Alianza Atlético y Alianza Universidad se verán las caras este jueves 19 de agosto desde las 11:00 a.m. en el estadio Monumental. Los derechos de transmisión estarán a cargo de GOLPERU y también se podrá ver por streaming a través de Movistar Play. Sigue el minuto a minuto de este cotejo y conoce las alineaciones en Depor.

Alianza Atlético tuvo una destacada actuación en la última fecha de la Fase 2. Pese a los tres goles anotados por Melgar en el primer tiempo, supo remontar hasta generar la igualdad en el marcador y quedarse al menos con un punto en la sexta jornada. Con ello, acumuló ocho unidades en la tabla.

Precisamente, el autor de gol que dio el empate fue Diego Saffadi, sostuvo a Radio Ovación la necesidad de ir por cada pelota y anotar en cuanto se pueda. “Para nosotros cada partido será una final. Nos estamos preparando de la mejor forma para afrontar los encuentros que se vienen”, comentó.

Por su parte, Alianza Universidad acumula dos derrotas consecutivas por goleada en lo que va del torneo. La última fue contra Cantolao, donde se tuvo un marcador final de 3-0. Si bien el cuadro de Huánuco lleva dos victorias y dos empates, adicionalmente, precisan de más triunfos para no quedarse en los últimos lugares.

Juan César Uribe sumió la dirección técnica de los azulgranas en busca de cambios en los resultados. No obstante, le está costando encontrar un equilibro dentro del equipo: “Yo no he conformado el plantel, he llegado a resolver problemas que no elegí pero es parte de la profesión. Ahora estamos corrigiendo y ratificándonos que los jugadores son mejor que lo que ellos mismos creían”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Juan Carlos Oblitas se refirió al momento de la selección peruana previo a la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022. " Son fechas cruciales, nos jugamos gran parte de la clasificación" aseguró el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). (Fuente: América TV)